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員工請病假 紐約26消防站關閉

記者張晨／紐約報導
市消防局成員抗議疫苗強制使用帶薪病假。（路透）
市消防局成員抗議疫苗強制使用帶薪病假。（路透）

市府雇員強制接種疫苗令將於11月1日生效，仍有約2萬6000多名市府雇員沒有上傳疫苗接種證明；一線救援部門面臨嚴重人員短缺及調配難題，消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，成員們為抗議強制規定已開始使用帶薪病假以觀後效，30日全市已有26家消防站因多數成員「病假」而關閉。

尼格羅在一份聲明中寫道，在29日晚已有九家消防站由於成員「過度病假」而不得不停止服務，僅過一晚時間，截至30日早，已有多達26個消防站關閉，負責華埠、小義大利區的55號消防站也位列其中；而當下正值萬聖節周末，相比去年的冷清，今年外出狂歡人數急劇增加，響應緊急事件需要一線救援人員的隨時待命。

根據市府規定，市府雇員須在29日下午5時前遞交接種至少一針疫苗證明，否則將從下月1日起強制無薪休假。

消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)在此前的抗議集會上表示，沒有接種疫苗的成員不要理會市長的命令，11月1日繼續上班。

但尼格羅表示，如今的困境是許多成員為了抗議規定，開始使用帶薪病假在家以觀後效，部門恐關閉40%的消防站並減少每天150輛待命的救護車，當局必須採取一切手段保證消防局正常運轉，通過加班、調整工時等方法盡力彌補。

在一份消防局29日發送給成員的備忘錄中顯示，正在就延長最後期限和提供多種選擇與勞動關係辦公室(Office of Labor Relations)進行談判，但仍建議成員無論接種與否，都要按時報到，並在消防工作日誌上備註原因。

但市長白思豪(Bill de Blasio)堅稱這項新規沒有商討餘地，並於29日晚在推特更新稱，接種人數已然大幅增加，市清潔部門接種人數增加了10%、消防局增加了8%、市警增加了5%；30日26個市府部門成員接種率已經超過90%。

據美聯社(the Associated Press)報導，目前仍有約2萬6000多名市府雇員沒有上傳疫苗接種證明，因此將面臨無薪休假。

華埠、小義大利轄區55號消防站。（記者張晨／攝影）
華埠、小義大利轄區55號消防站。（記者張晨／攝影）

疫苗 義大利 華埠

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