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男性州長占據紐約240年…霍楚、詹樂霞打破障礙 同台競選

記者張晨／紐約報導
霍楚已表態明年會參選州長，將與詹樂霞同台競爭。（美聯社）
霍楚已表態明年會參選州長，將與詹樂霞同台競爭。（美聯社）

在前紐約州葛謨(Andrew Cuomo)因身陷性侵醜聞辭職後，兩名女性州長參選人將同台競逐，現任州長霍楚(Kathy Hochul)和她的新勁敵、州檢察長詹樂霞(Letitia James)，都在處理葛謨性醜聞問題上扮演關鍵角色，她們也都有在行為不檢的男性政客下台後突破障礙、尋找嶄露頭角機會的歷史；而在此之前，男州長占據紐約歷史已達240年。

州檢察長詹樂霞宣布參選州長，將與霍楚同台競爭。（美聯社）
州檢察長詹樂霞宣布參選州長，將與霍楚同台競爭。（美聯社）

現年63歲的詹樂霞是首位當選紐約州檢察長的女性，也是首位擔任該職務的非洲裔，她曾多次挑戰前總統川普政府，並主持調查，最終川普公司及其首席財務官都受到刑事指控。

「我76次起訴川普政府，但有誰在計算？」詹樂霞在29日發布的競選視頻中說，作為一個在布碌崙(布魯克林)長大的非洲裔女孩，太多人曾試圖把她排除在外，把她當成統計數字的分母而不是分子。

她說，「後來我創造了歷史，成為紐約州第一位當選州檢察長的非洲裔女性，但事實是，如果我在這個職位上做得不好，我創造的這一歷史就只是歷史長河中的一個註腳而已」。

美國過去只有45位女性曾擔任州長，其中包括九位現任州長，但沒有一位是非洲裔。

霍楚曾在葛謨下台前擔任副州長，63歲的她在州長官邸宣誓就職以來，很快就與競選夥伴定下了與葛謨不同的基調，承諾透明度和道德改革。

她表示自己肩負著「歷史的重擔」，要向人們展示一個女人可以「用力量、心和熱情」治理政府，「當我完成任期時，沒有人會懷疑女性在這個州或這片土地上擔任最高職務的能力」。

雖然二人在近日民調中居領先位置，但她們仍面臨巨大挑戰，羅格斯大學(Rutgers University)美國婦女與政治中心(Center for American Women and Politics)研究主任迪特馬爾(Kelly Dittmar)指出，紐約還沒出現過任何主要政黨曾支持女性擔任州長。

紐約州 葛謨 川普

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