參與國會暴動 皇后區華男被捕

劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

紐約東區聯邦法院29日宣布，來自皇后區26歲華男涉嫌參與1月6日國會大廈暴動，遭聯邦調查局(FBI )逮捕，面臨違反進入限制建築物、進行破壞性無序行為等四項輕罪；調查披露，華男是美國 海軍陸戰隊(USMC)的預備役，案發當日被監控攝像拍攝到多次進出國會大廈。

法庭文件指出，FBI通過谷歌追查到一個當時在案發地活躍的電郵，用戶名為「Jah Leo」，與其聯繫的Google Pay帳戶中，揭露用戶是來自皇后區小頸(Little Neck)的26歲華男劉佳(Jia Liu，音譯)。

根據國防部(DOD)紀錄，劉佳在2014年5月入伍美國海軍陸戰隊的預備役，現是下士(Corporal)，擔任網路操作員，並分配給預備役第六支通訊大隊。

1月6日下午2時至4時左右，國會警察的監控攝像頭多次拍到劉佳非法闖入國會大廈，參與暴動；文件指出劉佳明知故犯，在未經合法授權的情況下，故意闖入或停留在受權限的建築物和場地內、進行破壞性及無序的行為、妨礙政府辦公。

據悉，劉佳當日未戴口罩、身穿一個黑色連帽衛衣、兜帽上印有紅白藍色的美國國旗，他爬過一個被砸破的玻璃窗，闖入大廈外圍；後來劉佳隨著暴動者擠進樓內，可看到他舉起手機拍攝，當日下午4時22分，在被拍到數次進出樓內後，劉佳終於離開現場。

據紐約市 警提供的信息，劉佳在當日凌晨5時32分，開著一輛登記於其繼父名下的車，通過林肯隧道(Lincoln Tunnel)離開紐約市，並在當晚11時左右返回紐約；其他證據包括，其信用卡當日曾在華府地區加油站刷卡，FBI調查員後來也反覆檢查劉佳的證件，確認和監控錄像中拍到的人為同一人。

劉佳29日早被FBI拘捕，面臨非法踏入限制區域、限制區內進行破壞性行為、在國會大廈無序行為、及在國會大廈內遊行示威四項輕罪，他由公派律師Benjamin Yaster代為辯護。