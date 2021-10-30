市警、消防局接種率難達標 恐面臨辭職潮

強制接種令生效在即 市警、消防局接種率仍不達標，圖為市警成員接種疫苗。（路透）

市府雇員強制接種疫苗 令將於11月1日(周一)生效，引發多個一線救援、執法者工會不滿，截至29日5時前的最後獎勵接種期限，仍有20%的警察 、35%的消防員、20%的緊急救援(EMS)小組成員和23%的市清潔局員工未接種；各部門也在緊急調配人力及加班，但退休、離職申請也接踵而至。

紐約市 目前正面臨犯罪率上升、急救人員短缺以及街道上垃圾成山等與疫苗強制規定並駕齊驅的窘境，根據市府數據，目前未接種者市警有約7900人、消防局3832人、EMS救援小組成員2000人。

市消防局29日警告稱，部門恐關閉40%的消防站並減少每天150輛待命的救護車，當局必須採取一切手段保證消防局正常運轉，通過加班、調整工時等方法盡力彌補。

而7200名市清潔局雇員中，也仍有23%未接種，皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島近日都有大批民眾投訴，門前垃圾一周未清理，已引發社區衛生問題。

市警情況則略有好轉，局長希爾(Dermot Shea)29日表示，目前接種率已達80%，下周在警力調配方面，將啟動應急計畫，根據實際情況重新分配非常規的巡邏人員，並暫停內部訓練。

但與此同時，相關部門人員退休、離職申請也接踵而至，市警察養老基金(NYC Police Pension Fund)已經開始在總局禮堂為警員處理文書；內部郵件中寫道，這是「為幫助那些因不願接種疫苗而選擇離開的警員。」

申請宗教和醫療豁免的人數也達數千人，申請者雖可以繼續工作，但需要嚴格遵守防疫規定並完成每周檢測，直至等到市警平等就業小組(Equal Employment Opportunity Division)的審查結果；據悉目前這一數字至少有6000人，市警可能需要長達一個月的時間來篩選成堆的申請。

29日下午州高等法院上诉法庭也駁回了市警察工會(PBA)對疫苗強制令的上訴，但主席林奇表示，不會放棄，將繼續捍衛工會成員的權利。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，新規宣布以後，已經有大量此前未接種的公務員去打疫苗，對於可能造成的人手短缺，儘管市府目前尚無備用人手，但預計將通過加班、調整工時等辦法彌補。

州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，如果紐約市因為疫苗強制接種令出現人手短缺，州府將出手相助。