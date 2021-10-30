舒默與華社「爐邊會談」 承諾嚴打仇亞裔犯罪

孟昭文(左)與舒默(右)於29日邀請華人社區代表在法拉盛舉辦「爐邊會談」。(記者牟蘭／攝影)

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與國會眾議員孟昭文，29日邀請華人社區代表在法拉盛舉辦「爐邊會談」；會上舒默稱讚華裔 移民是全市的希望，承諾嚴打仇恨亞裔 犯罪，要求司法部關注此類犯罪，加強公共教育，聯合各族裔抵抗仇恨風氣。

此次爐邊在法拉盛文藝中心舉辦，由孟昭文主持，舒默解答民眾對仇恨犯罪 、疫後經濟復甦以及水災補助等議題的擔憂與問題；孟昭文表示，舒默關注華裔社區，參與多場反仇恨亞裔遊行，推動「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)簽署，「每一次他都問我，我還能做些什麼？」

紐約市是全國華裔居民聚集地之一，舒默表示，華裔移民不僅帶來傳統文化，還在教育、科技等各個領域成為領導者，他們實現美國夢，為社會做出貢獻；他說，去年疫情爆發後，仇恨亞裔犯罪日益增加，參院最先以94比1通過「新冠仇恨犯罪法案」，抵抗這一風氣蔓延。

孟昭文(左一起)與舒默於29日邀請華人社區代表在法拉盛舉辦「爐邊會談」。(記者牟蘭／攝影)

舒默當日特別向與會民眾展示「停止亞裔仇恨」的黑底白字口罩，向華裔民眾承諾將繼續嚴打仇恨犯罪，要求司法部關注此類罪行，詳細定義仇恨犯罪類別，「不僅是肢體的攻擊，其他騷擾也可以是(仇恨犯罪)」；他還呼籲各機構加強反仇恨犯罪的教育，呼籲更多亞裔受害者發聲。

對於部分華裔科學家被當局針對性調查，舒默表示，從事竊取信息的非法人士，可能來自全世界各地，相關機構不應針對特定地區人士的調查，「他也有可能是非洲裔、白人與西語裔」。

對於疫後不同行業雇員短缺，舒默說，美國人口日益老齡化，因前總統川普移民政策與對移民的負面宣傳，導致目前移民不足，出現勞動力短缺；他補充，造成民眾不願回歸工作崗位的另一問題就是許多家庭無法負擔托兒服務，他呼籲聯邦政府給予相關補助，改善這一現象。