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紐約客談／抵抗仇恨亞裔風氣 請先投票獲話語權

紐約客談

模範生亞裔在一場新冠疫情中，被戴上「中國病毒」的標籤，無辜路人在街頭被毆，全國雖爆發多場亞裔拒再沉默運動，推動新一波亞裔參政、議政高潮，但在今年紐約市提前投票的華社投票站中「打回原形」，依舊鮮見華裔身影；「鈔票與選票」一樣重要的觀念，還要多久才能扭轉？

71歲的參院多數黨領袖舒默29日冒寒風，在法拉盛參與兩場活動，其中一場活動中，他在街頭為民主黨市議員候選人拜票，期盼他的「名人效應」鼓勵亞裔投票，仍不乏民眾擺手拒絕；他承諾嚴打仇恨犯罪，搬出法案，更呼籲聯邦司法部重視此類犯罪。

即使如此，全國、尤其紐約市的仇恨犯罪並未消失，一些施暴者連毆五個亞裔，才被捕定罪，有犯罪者雖認罪，懲戒也並不嚴重，實難靠目前的法律「聲張正義」。

因仇恨亞裔風氣四起，各行業的亞裔模範生在集會、遊行中發聲，要求同胞別再做「啞裔」，爆發亞裔參政、議政的熱潮，去年大選、今年普選的投票站前亞裔一度大排長龍；但隨著疫情趨緩，民眾投入工作，這股熱潮也逐漸褪去，尤其是今年紐約市普選，華社提前投票站冷清，鮮見亞裔身影。

新冠疫情能靠疫苗治，但種族主義不能，華人若想獲得話語權，必須用選票說話，讓民代正視華裔社區。

（紐約客談，每周二至周六見報）

亞裔 紐約市 投票

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