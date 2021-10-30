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FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

兒童萬聖節討糖莫大「疫」 人身安全擺第一

記者金春香／紐約報導
萬聖節周末活動多人流旺易出意外，專家提醒家長孩童注意人身安全。（本報檔案照）
萬聖節周末活動多人流旺易出意外，專家提醒家長孩童注意人身安全。（本報檔案照）

萬聖節周末即將到來，很多去年未能盡情享受這一歡樂節日的民眾已經躍躍欲試，纽约州消费者保護廳(Division of Consumer Protection)和州衛生廳提醒，疫情還未完全結束，出門參加活動和上門討要糖果過程中，仍應注意防疫和保護自身安全。

州消費者保護廳提醒，由於低齡兒童還不能接種新冠疫苗，因此家長在帶孩童外出討要萬聖節糖果時，仍應注意防疫。

此外由於街頭會出現很多萬聖節變裝者，通行車輛應盡量慢行，行人也要注意交通，不要因打電話、發短信或與他人交談而影響交通；每年萬聖節，急診室都會接收更多出現意外傷害的患者，如跌倒、被雕刻南瓜的刀具割傷、被變裝道具裡的尖銳物品割傷等而需要急診治療。

專家提醒兒童在討要糖果時最好結伴而行，或由大人陪伴，隨身攜帶手電筒，並要在人行道上行走；若選擇穿上萬聖節服飾，最好在服裝上貼上反光帶，以保證晚間行走時的安全，也不要穿易起火材質的衣物，兒童最好避免穿過大衣物以防摔倒或絆倒，並要確保變裝道具的尖頭處較鈍，接觸也不會導致受傷。

另外，公衛專家提醒家長，最好注意孩童所獲糖果的包裝，若上面寫著含有可食用大麻成分，則不能讓孩子吞食，也要注意糖果內不含有致過敏食材；討要糖果時，最好經常用乾洗手液清潔雙手。

準備分發糖果的家庭，最好將糖果分裝在小袋子內，而不是將所有糖果放在一個大籃子或大碗中，然後放置在房屋前，方便孩童拿取。

衛生廳還提醒，出門參加萬聖節遊行或討要糖果者都最好戴醫用或布藝口罩，可以選擇與服裝相配套顏色的口罩。

萬聖節 口罩 防疫

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