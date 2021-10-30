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憂暴力 紐約3小學禁萬聖節在校穿魷魚服飾

編譯孫梁／綜合28日電
紐約多所小學禁止學生到校時身著模仿「魷魚遊戲」中的人物裝束。（路透）
紐約多所小學禁止學生到校時身著模仿「魷魚遊戲」中的人物裝束。（路透）

萬聖節來臨，紐約的三所小學禁止學生到校時身著模仿「網飛」(Netflix)頻道熱播劇「魷魚遊戲」(Squid Game)中的人物裝束。 發布禁令的莫特路(Mott Road)、恩德斯路(Enders Road)和法耶特維爾(Fayetteville)三所小學，都在上州的Fayetteville-Manlius學區

學區主任說，學區各小學每年都向家長發送學生萬聖節期間到校的裝飾指南，其中歷年都禁止武器與恐怖服飾，今年的禁品中增加了「魷魚遊戲」的服飾。學校發現已有部分學生在操場身穿「魷魚遊戲」的服飾，模仿劇中人物。校方需提醒家長，穿著傳遞暴力傾向的服飾到校是不合適的。

學區主任表示，「部分學生在校熱議並模仿劇中的人物和情節，各校都希望家長和看護人了解學生的在校情況，放學後多與他們交流，並傳達校方的指南，不要身著有暴力傾向的服飾。」

「魷魚遊戲」中的人物服飾，是今年萬聖節網搜的最熱門裝束。

其他州的學校也出現了模仿「「魷魚遊戲」的活動，佛羅里達州巴拿馬市Hiland公園學校的校長表示，學生在校模仿「魷魚遊戲」的情節打鬥，試圖剷除對方。校方了解情況後，開始與學生談話並向家長通報。學生在模仿中沒人嚴重受傷，通報家長後，校園再也沒有出現類似的打鬥。校長說，學校必須高度警惕，對任何年齡群的學生都不能放鬆。

臉書貼文顯示，在北愛爾蘭和澳洲等世界其他國家，也有學校向家長警告過學生模仿「魷魚遊戲」的活動。

韓國恐怖系列片「魷魚遊戲」是「網飛」迄今收視率最高的系列劇，劇中講述456個身陷財務窘境的人參與系列兒童遊戲，勝者可獲巨額獎金，但敗者將被處死；系列劇上月上映後，觀眾人數已超過1億1100萬人，被列為有「暴力、性暴露、赤裸、自殺和吸菸」的限制影片。

魷魚遊戲 學區 萬聖節

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