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「亞當斯若聰明」 彭博看好3連任

記者和釗宇／紐約報導
彭博表示，如果亞當斯足夠「聰明」的話，可能和他一樣，連任三屆市長。（市長辦公室提供）
彭博表示，如果亞當斯足夠「聰明」的話，可能和他一樣，連任三屆市長。（市長辦公室提供）

紐約市長、億萬富翁彭博(Mike Bloomberg)日前表示，如果民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)足夠「聰明」的話，可能和他一樣，連任三屆市長。

彭博在26日晚的一個慈善活動上表示，他預計紐約市在亞當斯的領導下走向成功，「他和我一樣有強大的領導力，我堅信紐約市在未來四年或八年將獲得成功；如果聰明一點，12年也有可能。」他同時也祝亞當斯在11月2日的普選中好運，但也篤定亞當斯將獲勝，表示「我不確定你是否還需要普選」。

不過，彭博在任時也被指通過用撥發預算「說服」關鍵市議員，使市議會同意延長市長任期限制，才使得他能連任三屆；另外，作為億萬富翁的彭博在第三次競選連任時自掏腰包1億元用於競選，其他參選人難忘項背。

根據Emerson College/PIX11/NewsNation進行的民調，亞當斯的支持度已經達到61%，共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)僅有25%；民調表示，如果要求還未做出決定的選民必須根據心中的傾向做出選擇，亞當斯的領先幅度將增加，支持率變為70%對30%；當然，亞當斯取得大幅領先並不奇怪，畢竟紐約市民主黨選民數量是共和黨的七倍。

不過，史里華並未氣餒，稱仍有辦法在普選中獲勝；他28日表示，自己能夠吸引很多獨立選民，因為他打擊犯罪更強硬，並且承諾實施更公平的地產稅，「獨立選民站在我這邊是一大利好，我認為民調沒有將此計算在內。」

亞當斯被彭博看好成為一位稱職的紐約市長，他的普選民調遙遙領先。(美聯社)
亞當斯被彭博看好成為一位稱職的紐約市長，他的普選民調遙遙領先。(美聯社)

紐約市 亞當斯 民調

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