葛謨被控強迫撫摸輕罪 可能下周被捕

前紐約州長葛謨遭到「強迫撫摸」女性的輕罪指控，可能下周被捕，一旦罪成，最高面臨一年刑期。（州長辦公室提供）

紐約州法院系統發言人查爾芬(Lucian Chalfen)28日表示，奧伯尼郡警長辦公室對前州長葛謨 (Andrew Cuomo)提出刑事指控，指葛謨犯下「強迫撫摸」女性的輕罪；知情人士說，葛謨可能於下周被捕，如果定罪，將面臨最高一年刑期。

葛謨的前助手卡米索(Brittany Commisso)8月曾到奧伯尼警局報案，稱葛謨去年在州長官邸單獨接見她時，曾撫摸她的胸部；經過調查，奧伯尼警長辦公室調查員科沃斯基(Amy Kowalski)簽署控罪書，表示葛謨的確「有意在沒有正當目的的情況下，強行將他的手伸進受害者的內衣，放在受害者的身體私密部位上。」

若定罪 面臨最高一年刑期

控罪書於25日簽署，其中的性騷擾 事件發生在去年12月7日，控罪書隱去了受害者的名字；根據控罪書，葛謨騷擾的是受害者的左胸，「為了侮辱受害者並滿足他自己的性慾，所有行為均違反州法。」

奧伯尼法庭已確認收到針對葛謨的輕罪指控；強迫撫摸屬於輕罪，面臨最高一年刑期，檢方必須證明被告的確侮辱受害者，或是為了滿足自己的性慾，還須坐實構成該犯罪的幾個要素，包括葛謨觸摸卡米索並非意外，以及葛謨的行為屬於故意而且帶有強迫性。

紐約時報 報導，一名知情人士表示，奧伯尼法庭在確認控罪書內容後，已經發出傳票。

性罪犯 住址等信息將公開

但紐約郵報報導，目前尚不清楚葛謨何時會被逮捕、立案、過堂，但知情人士說葛謨可能下周被捕；假如定罪，除了坐牢之外，葛謨還將被認定為性犯罪者，法官將決定他實施其他性犯罪的風險。

報導表示，如果認為葛謨對社區構成中高風險，葛謨將和其他性犯罪者一樣，照片、姓名、住址和其他信息將被公之於眾。

葛謨和他的律師此前一直否認對卡米索有不當撫摸的行為；葛謨律師、發言人、卡米索的律師目前均未回應此事。

對葛謨實施調查的州檢察長詹樂霞(Letitia James)，據稱將在近幾日內宣布競選州長；知情人士說，詹樂霞周三曾對一名重要工會領導表示，將很快啟動州長競選，葛謨即將被捕，可能就是詹樂霞做此決定的原因。

詹樂霞在一份聲明中表示，「從葛謨性騷擾指控調查移交給州檢察長辦公室以來，我們一直在公平公正地推進調查；今天針對葛謨強迫撫摸女性的刑事指控，證實了性騷擾調查報告的內容。」