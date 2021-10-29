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市府強制雇員接種 恐致消防員緊缺

記者牟蘭／紐約報導
紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(路透)
紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(路透)

市府雇員強制接種疫苗令將於11月1日(周一)生效，引發紐約市消防員工會(Uniformed Firefighters Association)不滿，數百名消防員與急救人員28日在曼哈頓上東城的市長官邸前舉行抗議示威；數據顯示，目前只有65%消防員與80%急救人員接種疫苗，新規實施後，恐引發相關部門人員短缺，導致關閉20%的消防局並減少20%的救護車。

紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(...
紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(路透)

代表全市9000多名消防員與急救員的市消防員工會，28日由數百名代表在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)前高舉「我的身體，我做主，不要強制接種」(My Body, My Choice, No Mandate)以及「自然免疫」(Natural Immunity)等標語，反對新規實施。

根據市府的規定，市府雇員須在29日下午5時前遞交接種至少一針疫苗證明，否則將從下月1日起強制無薪休假；這項規定將影響逾16萬尚未接種的雇員，目前數據顯示只有65%的消防員與80%的急救人員接種疫苗，意味著新規實施後，相關部門恐關閉20%的消防局並減少20%的救護車。

消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)在集會上表示，他告訴沒有接種疫苗的下屬，不要理會市長的命令，11月1日繼續上班，「如果市府強制讓近30%的消防員回家，部分消防局將勢必會關閉；市長應該避免這場災難來臨，這是對城市完全沒有必要的威脅」。

紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(...
紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(路透)

對此，市長白思豪(Bill de Blasio)堅稱這項新規沒有商討餘地(non-negotiable)，「我們不會再討論更改接種疫苗的最終期限；首先，我們最低的限度是保證城市長期安全地運轉，這意味著民眾要接種疫苗，是的，我們可以做到，我們也計畫完成」。

消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)發表聲明表示，由於部分工作人員拒絕接種疫苗，當局必須採取一切手段保證消防局正常運轉，將通過加班、調整工時等方法盡力彌補。

紐約市警下周也將因此出現人手短缺，目前只有73%的警員接種疫苗；市警總局局長希爾(Dermot Shea)鼓勵警員盡快接種，以維護城市安全，「你現在該接種疫苗了，為了幫我、幫整個城市、幫自己與你的家庭遠離病毒」。

紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(...
紐約數百名消防員與急救人員28日在市長官邸前示威，反對市府雇員強制接種疫苗令。(路透)

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