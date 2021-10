兒童打新冠疫苗 白思豪：聯邦批准後24小時到位

CDC批准兒童疫苗後,紐約市最快將可在24小時後為五至11歲兒童接種。(記者顏嘉瑩/攝影)

全美最快將於下周為五至11歲的兒童接種輝瑞 (Pfizer)新冠疫苗 ,紐約市長白思豪(Bill de Blasio)28日表示,五至11歲兒童的接種準備工作已經完成,一旦聯邦政府批准接種,疫苗24小時之內就可部署到位;不過有專家認為,由於不清楚疫苗分配狀況及速度,在解決這些問題之前,為兒童施針將有難度。

白思豪說,一旦聯邦疾病防治中心(CDC)同意給兒童接種,24小時之後市府運營的接種站就可開始給兒童接種,其他兒童診所、藥房和接種點,將可在48小時之內開始接種。

為了推廣兒童疫苗,白思豪還說,屆時市府將進行大量的外展和宣傳工作,鼓勵家長帶著孩子來打疫苗;另外市府也將設立一個專門的熱線電話,供家長直接致電,針對兒童疫苗的任何疑慮與專業醫療人員溝通諮詢。

雖然兒童疫苗馬上就可放行接種,但代表全州3萬名醫生的紐約州 醫學會(Medical Society of the State of New York)兒科醫生兼主席賽勒斯(Joseph Sellers)表示,在解決疫苗分配的後勤問題前,幾乎「很困難或不可能」在下周開始施打;目前紐約州約有150萬名位於該年齡層的兒童。

賽勒斯說,即便聯邦批准,疫苗實際分配到各個兒科診所的速度不一,也由於劑量不同、外包裝不同,對於醫生來說也要特別小心留意;專為五到11歲者接種的兒童疫苗,只有為青少年與成年人接種輝瑞疫苗劑量的三分之一,並以特製橘蓋針筒內包裝,避免與成年人使用的疫苗混淆。

州長霍楚表示,紐約州已經預定超過38萬劑的輝瑞疫苗,聯邦政府一旦通過緊急授權接種後,將能夠確保有充足的供應;38萬劑疫苗中,包括紐約市預購的23萬1000劑疫苗,將提供公共衛生設施和各市府、醫療,及地方等疫苗接種單位。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本周已經建議為五至11歲兒童接種輝瑞疫苗;最終批准的決定將由CDC做出,預計CDC下周將開會討論。