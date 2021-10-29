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兒童打新冠疫苗 白思豪：聯邦批准後24小時到位

記者顏嘉瑩／紐約報導
CDC批准兒童疫苗後，紐約市最快將可在24小時後為五至11歲兒童接種。(記者顏嘉瑩/攝影)
CDC批准兒童疫苗後，紐約市最快將可在24小時後為五至11歲兒童接種。(記者顏嘉瑩/攝影)

全美最快將於下周為五至11歲的兒童接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)28日表示，五至11歲兒童的接種準備工作已經完成，一旦聯邦政府批准接種，疫苗24小時之內就可部署到位；不過有專家認為，由於不清楚疫苗分配狀況及速度，在解決這些問題之前，為兒童施針將有難度。

白思豪說，一旦聯邦疾病防治中心(CDC)同意給兒童接種，24小時之後市府運營的接種站就可開始給兒童接種，其他兒童診所、藥房和接種點，將可在48小時之內開始接種。

為了推廣兒童疫苗，白思豪還說，屆時市府將進行大量的外展和宣傳工作，鼓勵家長帶著孩子來打疫苗；另外市府也將設立一個專門的熱線電話，供家長直接致電，針對兒童疫苗的任何疑慮與專業醫療人員溝通諮詢。

雖然兒童疫苗馬上就可放行接種，但代表全州3萬名醫生的紐約州醫學會(Medical Society of the State of New York)兒科醫生兼主席賽勒斯(Joseph Sellers)表示，在解決疫苗分配的後勤問題前，幾乎「很困難或不可能」在下周開始施打；目前紐約州約有150萬名位於該年齡層的兒童。

賽勒斯說，即便聯邦批准，疫苗實際分配到各個兒科診所的速度不一，也由於劑量不同、外包裝不同，對於醫生來說也要特別小心留意；專為五到11歲者接種的兒童疫苗，只有為青少年與成年人接種輝瑞疫苗劑量的三分之一，並以特製橘蓋針筒內包裝，避免與成年人使用的疫苗混淆。

州長霍楚表示，紐約州已經預定超過38萬劑的輝瑞疫苗，聯邦政府一旦通過緊急授權接種後，將能夠確保有充足的供應；38萬劑疫苗中，包括紐約市預購的23萬1000劑疫苗，將提供公共衛生設施和各市府、醫療，及地方等疫苗接種單位。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本周已經建議為五至11歲兒童接種輝瑞疫苗；最終批准的決定將由CDC做出，預計CDC下周將開會討論。

有兒科專家表示，疫苗分配狀況及速度不清楚，在解決這些問題之前，為兒童施針將有難度...
有兒科專家表示，疫苗分配狀況及速度不清楚，在解決這些問題之前，為兒童施針將有難度。(Getty Images)

疫苗 紐約州 輝瑞

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