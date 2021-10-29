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紐約客談／是品牌「種族歧視」 還是消費者「玻璃心」？

紐約客談

精品品牌近年因社群網路的無所不在與其巨大的影響力，有意識又或被迫地走向品牌民主與大眾化的進程，過往主流權威時尚媒體報導的聲量與話語主導權不復存在，在人人找得到場域、平台發表意見，且該意見有機會在一夕之間被千萬人所瀏覽、轉發的網路時代，任何的「無心之失」都不再能輕易地被掩蓋、抹除。

Dolce&Gabbana2018年因上海時裝秀宣導片「起筷吃飯」，讓一名亞裔模特學習以筷子進食披薩與義大利麵，並以「小棍子」形容筷子，而引發華人消費者抨擊，稱該系列廣告姿態傲慢，呈現西方世界對於中國文化淺薄的刻版印象。

事實上，關於種族歧視的指控，捕風捉影也好、真憑實據也罷，追根究柢，除了品牌總部設計、公關團隊對相關議題的輕忽與漠視外，也包含了前線店鋪對不同國籍客人充滿差異性的應對方式，後者經常造成零星的口角衝突，或顧客不滿的控訴。

種種試圖彌補的舉措，都無法掩飾這些在走向民主與全球化的精品品牌，在當今社群媒體網路放大鏡下，所曝露的低文化敏感度，與其背後所反映的、長期以來品牌所持有的傲慢的白人霸權視角。

面對當前這樣一個一舉一動都無所遁形的時代，更重要的是培養真正的人文關懷，與對他國文化的學習與理解；畢竟精品業慣常於待客之道上大談「同理心」，而同理心的起始，其實就是對他人狀態的想像與理解。

或許只有當時尚品牌不再將多元化舉措，視為控制損害和降低風險的手段，而是將其視為商業策略和日常營運的一部分，時尚界才有可能迎來真正有意義的變革。

紐約客談，每周二至周六見報）

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