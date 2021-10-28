「強制令侵犯隱私」 警察工會提告遭駁回

市警察工會針對紐約市公務員強制接種令的訴訟27日遭法庭駁回。（市長辦公室提供）

紐約市警察 工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)日前日向史泰登島的州高等法院就紐約市府強制雇員接種疫苗 提起訴訟，指強制令「嚴重侵犯了警員的自主權和隱私」；法官27日作出裁決，駁回訴訟，意味著強制令仍將按時生效；市警工會表示將提出上訴。

市府上周頒令，所有市府員工必須在10月29日前接種疫苗，沒有定期檢測選擇；未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止，新規將於11月1日生效；市警工會隨即提出訴訟，指出市府如今以停薪甚至解雇來威脅員工接種，嚴重侵犯了警員的自主權和隱私；而且，訴狀表示，沒有任何證據表明新冠在警員之間，或警員在執法互動中廣泛傳播。

不過，州高等法院法官考隆(Lizette Colon)27日裁決，市府仍可繼續按計畫推動公務員強制接種令； 同時，法官也要求市府須在11月12日出庭，為強制接種令辯護。

警察工會主席林奇(Patrick J. Lynch)透過聲明表示，這一裁決將紐約市陷入真正的危機，「草率的強制接種令讓市警局產生混亂，市府沒有提出足夠的理由證明保留每周檢測的規定已經無法保障警員和公眾的健康，而且目前疫情正在降溫。」

林奇還抨擊市警總局領導層沒有給出足夠的指導，警員們不得不在幾天之內就做出「改變一生的決定」；林奇說，警察工會的律師28日將繼續出庭，在州高等法院上訴部門(New York Supreme Court, Appellate Division)提出上訴，「市警工會將繼續抗爭，但市民應該知道誰才是人手緊張的罪魁禍首，那就是市長白思豪、市警總局局長希爾(Dermot Shea)和那些將政治置於公共健康和公共安全之上的官僚。」