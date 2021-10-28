我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

「強制令侵犯隱私」 警察工會提告遭駁回

記者和釗宇／紐約報導
市警察工會針對紐約市公務員強制接種令的訴訟27日遭法庭駁回。（市長辦公室提供）
市警察工會針對紐約市公務員強制接種令的訴訟27日遭法庭駁回。（市長辦公室提供）

紐約市警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)日前日向史泰登島的州高等法院就紐約市府強制雇員接種疫苗提起訴訟，指強制令「嚴重侵犯了警員的自主權和隱私」；法官27日作出裁決，駁回訴訟，意味著強制令仍將按時生效；市警工會表示將提出上訴。

市府上周頒令，所有市府員工必須在10月29日前接種疫苗，沒有定期檢測選擇；未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止，新規將於11月1日生效；市警工會隨即提出訴訟，指出市府如今以停薪甚至解雇來威脅員工接種，嚴重侵犯了警員的自主權和隱私；而且，訴狀表示，沒有任何證據表明新冠在警員之間，或警員在執法互動中廣泛傳播。

不過，州高等法院法官考隆(Lizette Colon)27日裁決，市府仍可繼續按計畫推動公務員強制接種令； 同時，法官也要求市府須在11月12日出庭，為強制接種令辯護。

警察工會主席林奇(Patrick J. Lynch)透過聲明表示，這一裁決將紐約市陷入真正的危機，「草率的強制接種令讓市警局產生混亂，市府沒有提出足夠的理由證明保留每周檢測的規定已經無法保障警員和公眾的健康，而且目前疫情正在降溫。」

林奇還抨擊市警總局領導層沒有給出足夠的指導，警員們不得不在幾天之內就做出「改變一生的決定」；林奇說，警察工會的律師28日將繼續出庭，在州高等法院上訴部門(New York Supreme Court, Appellate Division)提出上訴，「市警工會將繼續抗爭，但市民應該知道誰才是人手緊張的罪魁禍首，那就是市長白思豪、市警總局局長希爾(Dermot Shea)和那些將政治置於公共健康和公共安全之上的官僚。」

紐約市 警察 疫苗

上一則

反8大道遊民所建案 華社示威 上千人上街「保衛家園」

下一則

強制接種令生效在即 市府準備應對人手短缺

延伸閱讀

紐約市普選 亞裔較少人提前投票

紐約市普選 亞裔較少人提前投票
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
強制打疫苗 市警工會提告

強制打疫苗 市警工會提告
市府員工強制打疫苗 沒有檢測選項…市警工會將提告

市府員工強制打疫苗 沒有檢測選項…市警工會將提告
抗拒強制接種 紐約市警工會將提訴

抗拒強制接種 紐約市警工會將提訴

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
暴雨過境，紐約新州超4000戶停電，皇后區情況嚴重，本日通勤仍較為困難。(路透)

暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

2021-10-26 13:19
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子