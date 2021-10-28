強制接種令生效在即 市府準備應對人手短缺

白思豪表示，新規可能造成一線應急人手短缺，預計將通過加班、調整工時等辦法彌補。（市長辦公室提供）

市府此前頒令，所有市府員工必須接種疫苗 ，沒有定期檢測選擇，新規將於11月1日生效，公務員須在10月29日(周五)前完成接種，否則將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止；市長白思豪 (Bill de Blasio)27日表示，新規可能造成一線應急人手短缺，儘管市府目前尚無備用人手，但預計將通過加班、調整工時等辦法彌補。

白思豪表示，新規宣布以後，已經有大量此前未接種的公務員去打疫苗，「我們正在看到接種熱潮，預計到周五還會繼續增加，之前醫護人員和公校接種令生效前也是如此，截止日期前會有大量人去接種；一些人會意識到再不接種就會被放無薪假，因此就會趕緊接種。」

不過白思豪也承認，新規導致人手短缺的可能性存在；他說，儘管目前市府沒有備用人手，若人手短缺果真出現，市府將採取其他措施解決問題，「例如加班、調整工時等，我們的一線應急隊伍去年經歷了很多，當時疫情嚴重，應急任務繁重，他們很快調整得當；他們都是經歷過危機和災難的隊伍，他們知道如何處理這些情況。」

當被問到加班費等成本問題時，白思豪表示，「我們不會從預算角度考慮這個問題，首要目標是確保市民的安全、結束疫情、讓紐約市 轉危為安；顯然，我希望所有公務員本周內都能接種，這樣就不會出現人手短缺，如果不接種的人就不會被支付工資；我不希望這樣節省工資，但節省出的工資可以支付一部分加班費。」

州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，如果紐約市因為疫苗強制接種令出現人手短缺問題，州府將出手相助，「我將一直給紐約市伸出援手，現在是合作的新時代，如果紐約市需要州府協助，我們會提供。」

白思豪表示，目前仍有約4萬6000名市府員工尚未接種；市警總局局長希爾(Dermot Shea)27日也表示，市警下周出現人手短缺的可能性「真實存在」，市警總局仍在動員更多員工接種，目前73%的員工至少接種一針，隨著強制令即將執行，已有更多警員前去接種；「昨天一天就有800人接種，我們將繼續給所有還未接種的員工發送通知，同時也要為人手不足做好準備。」

希爾表示，市警總局已經開始規畫應對人手短缺的狀況，一旦出現人手短缺，就會採取加班、增加排班等措施；他還說，市警總局的接種點周末將繼續開放。