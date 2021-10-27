亞當斯民調領先史里華近4成

辯論前的民調顯示，民主黨候選人亞當斯(左)對共和黨候選人史里華(右)的領先幅度已近40%。（視頻截圖）

紐約市 長普選第二次電視辯論26日晚舉行，辯論前的民調顯示，民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)對共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)的領先幅度已近40%；亞當斯表示，支持關閉雷克島監獄 (Rikers Island)、新建城區監獄的計畫，史里華則稱「如果你選亞當斯，就是選擇在你的社區建監獄」；同時，亞當斯也支持允許持有合法移民身分的市民參加市級選舉投票。

根據Emerson College/PIX11/NewsNation進行的民調，亞當斯的支持度已經達到61%，史里華則僅有25%；民調表示，如果要求還未做出決定的選民必須根據心中的傾向做出選擇，亞當斯的領先幅度將增加，支持率變為70%對30%；當然，亞當斯取得大幅領先並不奇怪，畢竟紐約市民主黨選民數量是共和黨的七倍。

第二場辯論中大多討論的是前一場辯論已經討論的問題，例如犯罪問題、資優班存廢問題和強制接種政策；二人均重申應該擴大資優班，史里華表示每個學校都應該有資優班，亞當斯則表示，在此基礎上應關注閱讀障礙、學習障礙的學生。

史里華反對公校學生強制接種新冠疫苗，亞當斯則未再明確表態支持強制接種，僅表示不應讓疫情重燃；史里華重申反對要求公務員強制接種，表示如果當選，將重新錄用那些因未接種疫苗而被停職的公務員；亞當斯則呼籲公務員應該有紀律性，表示如果他推行這項政策，會加強溝通。

關於監獄計畫，亞當斯表示，雷克島監獄的確問題嚴重，關閉雷克島監獄、新建城區監獄是正確的選擇；史里華則反唇相譏，表示「如果你投票給亞當斯，就是選擇在你的社區建監獄。」

此前市議會提案擬允許擁有合法移民身分的市民參加市級選舉投票，亞當斯對這一提案表示支持，但也表示提案能否落實取決於州議會是否修改選舉法，紐約市無此權限；史里華則說，投票是公民的特權，想投票就應該入籍。

對於現任市長白思豪的功過評價，史里華表示白思豪表現不及格，但教育方面如三歲學前班、四歲學前班項目較好；亞當斯也同意白思豪的幼兒教育政策比較成功，同時市民卡(IDNYC)也讓許多無證移民生活更便利，但任內發生遊民危機，同時政府運轉效率太低，他給白思豪評分B+。