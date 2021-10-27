我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

亞當斯民調領先史里華近4成

記者和釗宇／紐約報導
辯論前的民調顯示，民主黨候選人亞當斯(左)對共和黨候選人史里華(右)的領先幅度已近40%。（視頻截圖）
辯論前的民調顯示，民主黨候選人亞當斯(左)對共和黨候選人史里華(右)的領先幅度已近40%。（視頻截圖）

紐約市長普選第二次電視辯論26日晚舉行，辯論前的民調顯示，民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)對共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)的領先幅度已近40%；亞當斯表示，支持關閉雷克島監獄(Rikers Island)、新建城區監獄的計畫，史里華則稱「如果你選亞當斯，就是選擇在你的社區建監獄」；同時，亞當斯也支持允許持有合法移民身分的市民參加市級選舉投票。

根據Emerson College/PIX11/NewsNation進行的民調，亞當斯的支持度已經達到61%，史里華則僅有25%；民調表示，如果要求還未做出決定的選民必須根據心中的傾向做出選擇，亞當斯的領先幅度將增加，支持率變為70%對30%；當然，亞當斯取得大幅領先並不奇怪，畢竟紐約市民主黨選民數量是共和黨的七倍。

第二場辯論中大多討論的是前一場辯論已經討論的問題，例如犯罪問題、資優班存廢問題和強制接種政策；二人均重申應該擴大資優班，史里華表示每個學校都應該有資優班，亞當斯則表示，在此基礎上應關注閱讀障礙、學習障礙的學生。

史里華反對公校學生強制接種新冠疫苗，亞當斯則未再明確表態支持強制接種，僅表示不應讓疫情重燃；史里華重申反對要求公務員強制接種，表示如果當選，將重新錄用那些因未接種疫苗而被停職的公務員；亞當斯則呼籲公務員應該有紀律性，表示如果他推行這項政策，會加強溝通。

關於監獄計畫，亞當斯表示，雷克島監獄的確問題嚴重，關閉雷克島監獄、新建城區監獄是正確的選擇；史里華則反唇相譏，表示「如果你投票給亞當斯，就是選擇在你的社區建監獄。」

此前市議會提案擬允許擁有合法移民身分的市民參加市級選舉投票，亞當斯對這一提案表示支持，但也表示提案能否落實取決於州議會是否修改選舉法，紐約市無此權限；史里華則說，投票是公民的特權，想投票就應該入籍。

對於現任市長白思豪的功過評價，史里華表示白思豪表現不及格，但教育方面如三歲學前班、四歲學前班項目較好；亞當斯也同意白思豪的幼兒教育政策比較成功，同時市民卡(IDNYC)也讓許多無證移民生活更便利，但任內發生遊民危機，同時政府運轉效率太低，他給白思豪評分B+。

民主黨紐約市長候選人亞當斯26日在電視辯論會上。(路透)
民主黨紐約市長候選人亞當斯26日在電視辯論會上。(路透)
民主黨候選人亞當斯(左)共和黨候選人史里華26日晚舉行第二場電視辯論會。(美聯社...
民主黨候選人亞當斯(左)共和黨候選人史里華26日晚舉行第二場電視辯論會。(美聯社)
紐約市長普選第二次電視辯論26日晚舉行。（視頻截圖）
紐約市長普選第二次電視辯論26日晚舉行。（視頻截圖）
共和黨紐約市長候選人史里華26日在電視辯論會上。(美聯社)
共和黨紐約市長候選人史里華26日在電視辯論會上。(美聯社)

亞當斯 監獄 紐約市

上一則

強風豪雨侵襲 紐約、新州4000戶停電

下一則

市議會提案採用新一代停車咪表 以車牌為計費標識

延伸閱讀

年初接種嬌生 霍楚、白思豪混打莫德納補強針

年初接種嬌生 霍楚、白思豪混打莫德納補強針

提前投票冷清 市長候選人今晚2辯

提前投票冷清 市長候選人今晚2辯
亞當斯訪日落公園 了解商家困難

亞當斯訪日落公園 了解商家困難
亞當斯華埠造勢 衝刺普選

亞當斯華埠造勢 衝刺普選
史里華若當選：取消單車道、超速監控

史里華若當選：取消單車道、超速監控

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎