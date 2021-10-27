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州眾議員金兌錫母親 突破性染疫去世

記者牟蘭／紐約報導
金善熙(右)與年幼的金兌錫(左)移民美國前在南韓家中合影。(金兌錫辦公室提供)
金善熙(右)與年幼的金兌錫(左)移民美國前在南韓家中合影。(金兌錫辦公室提供)

法拉盛韓裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)的母親金善熙(Sun Hee Kim，音譯)雖已完全接種新冠疫苗，也重返工作崗位，但日前不幸染疫，26日病重不治，享年68歲；金兌錫發表聲明，悼念母親一生，呼籲民眾支持紐約職業健康及安全委員會(NYCOSH)，為更多疫情期間仍堅守在一線移民提供安全工作環境。

金兌錫在聲明中表示，母親金善熙於1953年1月7日在南韓木浦出生，1987年與丈夫金徐俊(Seo Jun Kim，音譯)帶著年幼的金兌錫移民美國、定居紐約；金兌錫回憶，與許多新移民一樣，父母懷著美國夢辛勤打拚，在曼哈頓經營一家雜貨店近十年，但因店租暴漲、無法負擔，於1995年申請破產。

金善熙與丈夫繼續努力工作，她在H Mart連鎖超市擔任廚師15年，直到感染新冠肺炎前，仍堅持在工作崗位；金兌錫說，母親用堅毅與永不厭棄的精神，影響著他，也努力為他提供更好的生活。

金兌錫的辦公室26日證實，金善熙已完全接種疫苗，重返H Mart連鎖超市的廚師崗位，但日前在不知情的情況下感染新冠，26日因染疫後誘發的併發症，不幸離世。

對於母親的離世，金兌錫表示，母親關愛全家人，他對三個女兒將在沒有奶奶的環境裡長大感到心痛；他說，他將秉承母親教導他的一切，並傳遞給其他人，「我會花一些時間，適應沒有母親的生活；我們會在近期邀請親友為母親舉辦私人追思會」。

金兌錫表示，任何希望悼念母親的民眾，請支持紐約職業健康及安全委員會的工作，為更多疫情期間仍堅守在一線的移民提供安全工作環境，委員會的網址為https://nycosh.org/ 。

金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫表示，隨著疫苗普及，越來越多的民眾放鬆警惕；她日前已接種補強針，呼籲其他符合標準的民眾盡快接種，切忌放鬆防疫，戴口罩、保持社交距離，不要前往人潮擁擠的地方。

金善熙(右)與年幼的金兌錫(左)移民美國前在南韓家中。(金兌錫辦公室提供)
金善熙(右)與年幼的金兌錫(左)移民美國前在南韓家中。(金兌錫辦公室提供)
金善熙(左)與年幼的金兌錫(右)移民美國前在南韓合影。(金兌錫辦公室提供)
金善熙(左)與年幼的金兌錫(右)移民美國前在南韓合影。(金兌錫辦公室提供)

工作 移民 紐約

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