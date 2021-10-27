全美首個 紐約疫情變地方性流行

因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

紐約市 至少接種一劑新冠疫苗 的市民已達到73.6%、完成兩劑接種者則有66.2%；華爾街日報報導，紐約市衛生官員日前表示，由於高疫苗接種率和先前大規模感染形成的免疫力，讓新冠病毒更容易受到控制，預計紐約市將成為全美首個疫情 進入「地方性流行」(endemic)的地區。

去年初新冠疫情在紐約市爆發，當時長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院的重症監護室(ICU)空間及氧氣供應設備稀缺，而在今年夏天和秋天由於Delta變種病毒，雖然也有不少人染病，但進入ICU者則大幅減少。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，整體而言，Delta變種病毒高峰期回報的確診病例數，為去年冬天確診病例高峰期的三分之一。

紐約市最大衛生醫療系統Northwell健康中心旗下的長島猶太醫療中心，醫生Mangala Narasimhan表示，與先前直接、傳播快速，且影響範圍廣大的流行病相比，現在更多將新冠病毒視為一個長期的健康問題，需要長期抗戰。

目前紐約市至少接種一劑新冠疫苗者已達到73.6%，同時第三劑補強針也在持續接種，而根據CDC在今年8月針對捐血者進行的調查，發現在紐約州東南部地區和新澤西州北部地區，有28%的16歲及以上捐血者，血液中具有可檢測到的新冠抗體。

該數字高於全美比率的22%，紐約市衛生官員表示，較高的抗體檢出率，可能是由於上述地區在新冠一開始傳播階段，受到了大規模的感染之故。

在紐約市的疫苗高接種率，以及在前幾波疫情間可能對人體帶來的潛在免疫力之下，一些流行病學家和醫生預計，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區，也讓病毒的傳播速度相較於此前的大流行階段，更容易受到控制。