我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

全美首個 紐約疫情變地方性流行

記者顏嘉瑩／紐約報導
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

紐約市至少接種一劑新冠疫苗的市民已達到73.6%、完成兩劑接種者則有66.2%；華爾街日報報導，紐約市衛生官員日前表示，由於高疫苗接種率和先前大規模感染形成的免疫力，讓新冠病毒更容易受到控制，預計紐約市將成為全美首個疫情進入「地方性流行」(endemic)的地區。

去年初新冠疫情在紐約市爆發，當時長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院的重症監護室(ICU)空間及氧氣供應設備稀缺，而在今年夏天和秋天由於Delta變種病毒，雖然也有不少人染病，但進入ICU者則大幅減少。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，整體而言，Delta變種病毒高峰期回報的確診病例數，為去年冬天確診病例高峰期的三分之一。

紐約市最大衛生醫療系統Northwell健康中心旗下的長島猶太醫療中心，醫生Mangala Narasimhan表示，與先前直接、傳播快速，且影響範圍廣大的流行病相比，現在更多將新冠病毒視為一個長期的健康問題，需要長期抗戰。

目前紐約市至少接種一劑新冠疫苗者已達到73.6%，同時第三劑補強針也在持續接種，而根據CDC在今年8月針對捐血者進行的調查，發現在紐約州東南部地區和新澤西州北部地區，有28%的16歲及以上捐血者，血液中具有可檢測到的新冠抗體。

該數字高於全美比率的22%，紐約市衛生官員表示，較高的抗體檢出率，可能是由於上述地區在新冠一開始傳播階段，受到了大規模的感染之故。

在紐約市的疫苗高接種率，以及在前幾波疫情間可能對人體帶來的潛在免疫力之下，一些流行病學家和醫生預計，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區，也讓病毒的傳播速度相較於此前的大流行階段，更容易受到控制。

在高疫苗接種率和先前大規模感染形成的免疫力下，紐約市將成為全美首個疫情進入地方性...
在高疫苗接種率和先前大規模感染形成的免疫力下，紐約市將成為全美首個疫情進入地方性流行的地區；圖為一些華裔婦女26日在ABC電視台演播廳外，為民主黨市長候選人亞當斯打氣。(美聯社)

紐約市 疫情 疫苗

上一則

24歲華男罹肌上皮癌末期 盼見中國父母

下一則

華埠搶銀行非裔匪落網 隨身帶3把槍

延伸閱讀

日真子公主嫁平民 大秀恩愛：和他結婚是必要選擇

日真子公主嫁平民 大秀恩愛：和他結婚是必要選擇
獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍

獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍
暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重
強風豪雨來襲 紐約市戒備防悲劇重演

強風豪雨來襲 紐約市戒備防悲劇重演
提前投票冷清 市長候選人今晚2辯

提前投票冷清 市長候選人今晚2辯

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎