華埠搶銀行非裔匪落網 隨身帶3把槍

在曼哈頓犯下多起持槍劫案的嫌犯Damon Bailey，被警方押出聯合廣場地鐵站。(市警提供)

25日接連犯下曼哈頓 聯合廣場站(Union Square)及華埠堅尼路兩起持槍劫案的嫌犯，26日下午在曼哈頓雀兒喜13分局轄區再次持槍搶劫銀行；警方隨後在聯合廣場地鐵站 車廂內，逮捕了38歲的非洲裔貝利(Damon Bailey)，並在他身上搜出三把已上膛的手槍，及大量百元現鈔。

市警高層在聯合廣場站入口，宣布抓到犯下數案的貝利；貝利前一日在N線列車中，搶劫42歲受害者未遂並開槍，導致受害者腿部受傷。

犯下此案前十幾分鐘，貝利在華埠堅尼路道明銀行還持槍搶劫了一名華裔顧客，銀行櫃員將受害者本來用於還款信用卡的1100元現金悉數交給貝利，他隨後逃逸。

26日下午2時40分左右，貝利再度持槍至曼哈頓七大道的一家大通銀行(Chase Bank)搶劫，銀行員工也將一定數量的現金交出，嫌犯得手後向南逃逸。

根據受害者的描述，轄區警員及捷運 分局警員於20分鐘後，在聯合廣場站附近鎖定嫌犯貝利；警方表示，依照嫌犯前一日的作案路徑，兩名警員在站台攔截了一輛南向行駛的地鐵R車，並告知列車員不要開門。

警方隨即逐車廂搜索，在最後一節車廂逮捕了貝利；現場警員表示，嫌犯穿著和前一天犯案同樣的服裝，被捕時非常平靜，沒有反抗，但警方在他的隨身物品中搜到了大量百元現鈔及三把上膛的手槍。

警方說，貝利在三日內作案數起，他最初於24日持槍在上東城一家熟食店搶劫一名只有45元現金的受害者，還開口問「就這麼點？」(That's it?)；接著他未取錢，空手離開現場。

大都會運輸署(MTA)代理主席兼首席執行長利博(Janno Lieber)表示，從數據上看，捷運系統是安全的，「但我們更希望讓乘客能感到真正安全。」

市警捷運分局助理警司庫根(Vincent Coogan)與主管警司歐萊麗(Kathleen O'Reilly)表示，類似的案件「令人不安」，但市警如今每天仍會增派千名警員到捷運系統中駐守，以確保通勤族安全。