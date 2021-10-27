我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

紐約客談／丟掉啞裔標籤 大膽發聲

紐約客談

紐約市普選的提前投票已於23日啟動，但投票人潮中卻鮮有亞裔的身影，法拉盛和華埠等幾個華社投票站，更是場面清冷，那些為自己吶喊的候選人，好似都在自娛自樂。

或許可以理解，市長選舉不及總統大選吸引眼球，尤其是在選情或許毫無懸念的深藍紐約，人們已經非常容易就把自己畫入了看客行列。

但並非所有族裔都是如此，為了爭取更多的權益和保障，非洲裔和西語裔早早就加入了支持和背書候選人的陣營，他們希望市議員乃至市長上台後，能優先解決自己族群關心的問題，為此不惜頻頻參與民主黨各選區市議員拉票活動的現場。

其他族裔這樣的做法有非常現實的道理，因為在一黨獨大的紐約市，選舉的意義早已經跳脫出了簡單的選黨競爭，而是在既定結果下，要求政客更多地關心特定族群、社區、組織所呈現的選舉力量，而這也會成為當選者們在接下來的幾年執政中所倚重的焦點。

很多華人社區人士也早早就窺見端倪，紛紛發起和參與背書候選人等造勢活動，大聲喊著「不要再撿白人、非洲裔和西語裔剩下的政見，華人應該早先一步發出自己的聲音。」

確實如此，亞裔一直以來留給主流社會的印象是溫文爾雅的，甚至是在政治席位面前謙而不爭的；這或許與母國歷史和文化的淵源分不開，長期的封建專制讓世代的族群習慣於「被代表」。

但在一貫崇尚自由民主、大膽發聲音的美國，卻不是謙讓就會得到利益，而是要勇敢說話才能被重視；當前的選舉季便是展示族裔實力的關鍵，只有讓政客們看到亞裔的選票力量，才能在未來的政策制定時，顧及到亞裔群體的權益與心聲。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 亞裔 投票

上一則

法拉盛Flushing Tower辦公空間出租

下一則

關懷失讀症 電影五彩繽紛11/3免費放映

延伸閱讀

強風豪雨來襲 紐約市戒備防悲劇重演

強風豪雨來襲 紐約市戒備防悲劇重演
紐約客談╱氣候驟變 紐約客因應保命

紐約客談╱氣候驟變 紐約客因應保命
對紐約客比「噓」? 新州海濱72呎女人頭像惹爭議

對紐約客比「噓」? 新州海濱72呎女人頭像惹爭議
紐約客談／華埠用藝術填補跨族裔鴻溝

紐約客談／華埠用藝術填補跨族裔鴻溝

紐約客談／遠程辦公 什麼時候是個頭

紐約客談／遠程辦公 什麼時候是個頭

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

2021-10-22 11:56

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎