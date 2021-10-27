紐約客談／丟掉啞裔標籤 大膽發聲

紐約市 普選的提前投票 已於23日啟動，但投票人潮中卻鮮有亞裔 的身影，法拉盛和華埠等幾個華社投票站，更是場面清冷，那些為自己吶喊的候選人，好似都在自娛自樂。

或許可以理解，市長選舉不及總統大選吸引眼球，尤其是在選情或許毫無懸念的深藍紐約，人們已經非常容易就把自己畫入了看客行列。

但並非所有族裔都是如此，為了爭取更多的權益和保障，非洲裔和西語裔早早就加入了支持和背書候選人的陣營，他們希望市議員乃至市長上台後，能優先解決自己族群關心的問題，為此不惜頻頻參與民主黨各選區市議員拉票活動的現場。

其他族裔這樣的做法有非常現實的道理，因為在一黨獨大的紐約市，選舉的意義早已經跳脫出了簡單的選黨競爭，而是在既定結果下，要求政客更多地關心特定族群、社區、組織所呈現的選舉力量，而這也會成為當選者們在接下來的幾年執政中所倚重的焦點。

很多華人社區人士也早早就窺見端倪，紛紛發起和參與背書候選人等造勢活動，大聲喊著「不要再撿白人、非洲裔和西語裔剩下的政見，華人應該早先一步發出自己的聲音。」

確實如此，亞裔一直以來留給主流社會的印象是溫文爾雅的，甚至是在政治席位面前謙而不爭的；這或許與母國歷史和文化的淵源分不開，長期的封建專制讓世代的族群習慣於「被代表」。

但在一貫崇尚自由民主、大膽發聲音的美國，卻不是謙讓就會得到利益，而是要勇敢說話才能被重視；當前的選舉季便是展示族裔實力的關鍵，只有讓政客們看到亞裔的選票力量，才能在未來的政策制定時，顧及到亞裔群體的權益與心聲。

紐約客談，每周二至周六見報。