市議會提案採用新一代停車咪表 以車牌為計費標識

羅格貴茲的提案計畫授權市府使用新一代以車牌為計費標識的停車咪表。（記者和釗宇／攝影）

市議會交通委員會(Committee on Transportation)26日舉行公聽會，審議多項交通改革相關提案，包括授權市府使用新一代以車牌為計費標識的停車咪表，逐步淘汰現有的「按時繳費、呈現收據」的咪表，同時還建議在所有學校臨近街道路口的所有方向加裝信號燈或停車標識(stop sign)，並將取消「不合法橫穿馬路」(jaywalking)行為的民事或刑事處罰。

採用新一代咪表的提案由交通委員會主席羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出，將授權市府使用新一代以車牌為計費標識的停車咪表，這種咪表要求車主停車時輸入車牌號，車牌還將自動錄入市警局系統，系統將能自動追蹤車主是否按照停車時長付費，車主不必再呈現停車收據；法案還要求，若交通局要更改停車費率，交通局須提前30天通知相關街區市議員和社區委員會，並在交通局網站上公示。

交通局長加特曼(Hank Gutman)對這一提案表示支持，他說，若提案通過，交通局未來兩年將完成對全市1萬4500個停車咪表的改裝；他說，新一代咪表將新增觸摸屏，提供更好的使用體驗和更快捷的付費流程，車主付費後可以直接離開，不必再開車門放置收據；新一代停車系統還可以防止偽造收據、在不同停車區或停車時間濫用收據的行為，新系統將與現有的移動停車支付系統ParkNYC無縫銜接。

市議員巴朗(Inez Barron)則提案，要求市交通局在所有臨近學校的十字路口加裝信號燈或全方向停車標識牌，確保機動車在學校臨近街區低速通過，具體採取哪一類交通提示由交通局確定；加特曼表示，交通局對這一提案完全支持，但也表示，若要落實該提案，也需要滿足聯邦監管要求，例如需要進行交通、行人、路口建築的研究，才能新增交通執法標識。

此外，市議員卡洛斯(Ben Kallos)提案，只要在避讓車輛的情況下，市民在斑馬線外橫穿馬路將不再視為違法，並取消對「不合法橫穿馬路」(jaywalking)行為的民事或刑事處罰；加特曼對這一提案有條件支持，他認為行人仍應在斑馬線過馬路，但橫穿馬路不應被認為是違反刑律，未來將與市議會繼續討論該提案。