「零死亡願景」破功？ 紐約今年交通事故已奪233人命

數據顯示，今年以來紐約市交通事故已經奪走233條人命，可能創下白思豪上任歷年來新高；圖為曼哈頓華埠的交通黑點包厘街。（記者和釗宇／攝影）

為改善道路交通安全，市長白思豪 (Bill de Blasio)上任以來推動「零死亡願景」(Vision Zero)項目，儘管實施前幾年頗有成效，但疫情 以來交通安全有所惡化，交通事故死亡人數甚至創新高；市議會交通委員會(Committee on Transportation)26日舉行公聽會，聚焦「零死亡願景」的實施情況，市交通局長加特曼(Hank Gutman)建議，所有攝像頭應24小時運轉，同時應對多次違規者增加罰款。

數據顯示，今年以來紐約市 交通事故已經奪走233條人命，可能創下白思豪上任歷年來新高，與「零死亡願景」定下的零死亡目標相去甚遠；市議員吉布森(Vanessa Gibson)表示，市府在改善交通安全方面表現地相當被動，「當我們說到『零死亡』時，我們就應該真正向零死亡的方向進步。」

參會市議員普遍認為市府應加大力度改善「零死亡願景」項目；市議會交通委員會主席羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，市府應該推動道路交通安全法規的改革，例如應該改革人行道信號燈，使行人的優先級高於車輛；交通局數據顯示，每年出現的致死交通事故中，有一半發生在十字路口。

市交通局長加特曼也承認，疫情以來紐約市交通安全情況堪憂，危險駕駛、無證駕駛數量增多，而且機車交通事故急劇增加，有超過70%因交通事故死亡的機車騎士使用的是未經註冊的車輛。

他說，道路環境的改變是「零死亡願景」效果有限的原因之一；加特曼表示，2014年時道路上沒有現在流行的電動滑板車，而現在不但電動滑板車流行，網約車數量也大幅上升，外賣業務的發展也讓民眾更多的使用機動車。

加特曼表示，要改善「零死亡願景」項目，需要市府執法部門和州議會的支持；他說，現在無證駕駛和危險駕駛數量增多，但交通局不是執法部門，無權拘捕危險駕駛的司機、扣留車輛，需要市警局加大執法力度；同時，他也呼籲州議會修法，給市府更多的攝像頭執法權限，允許攝像頭24小時不間斷運轉，讓市府在夜間和周末也能通過攝像頭執法。

他表示，對於多次被攝像頭拍到違反交通安全法規的慣犯，每次罰款50元遠遠不夠，建議加強對慣犯的處罰：對於多次超速、闖紅燈者，應增加罰款，甚至吊銷車輛註冊。