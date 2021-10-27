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亞裔命也是命 鎚殺案11/3開庭 亞總會籲華人踴躍出席

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙羊頭灣海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇訂於11月3日開庭，法官可能宣布量刑，華人社團組織呼籲民眾到場抗議。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙羊頭灣海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇訂於11月3日開庭，法官可能宣布量刑，華人社團組織呼籲民眾到場抗議。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城鐵鎚案兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)定於11月3日出庭，美國亞裔社團聯合總會26日舉行記者會，強調亞裔要「自強、自救」，當天踴躍出席發表心聲，要求在美亞裔的命受到主流社會的關注和重視。

馬湯諾維奇因精神病被免除所有刑事責任，儘管布碌崙地區檢察官多次解釋為難之處，始終未能平息華社的怒火；兇嫌將於下月3日出庭，若兇嫌精神評估報告出爐，很有可能直接公布量刑結果，決定他接下來的去向。

亞總會26日召開記者會，總召集人陳善莊強調這次到法院外示威相當關鍵，不僅為三名死者討回公道，關係到亞裔、華人後代在紐約立足、人身安全的命運也牽連在內；他說案發至今已有兩年多，只有幾位民選官員還在關注並譴責兇嫌的行為，很多人早已忘記，而普選日剛好就落在開庭的前一日，從這起案件中他提醒選民用投票來發聲，投選會跟華人站在同一陣線的候選人。

陳善莊說，從8月宣布免責刑事結果至今，社區和家屬雖多次與檢察官辦公室聯繫，但對方始終沒有給予明確答覆及理想的態度；當年出事的死者若為其他族裔，恐怕就不會有如此令人失望的結果，「亞裔的命也是命！華人當自強！」，懇請華人在百忙之中也要抽空參與，為下一代的子子孫孫爭權。

死者之一潘子密的太太表示，感謝華社案發以來對該案的關心和慰問，她動情呼籲華人積極參與這次的示威，「不只是為我個人，而是為了(亞裔)你我他」；她強調華人需要出來捍衛自己的權益，「多一份警惕，少一份傷害」，但願這樣的悲劇不會再上演。

兇嫌訂於11月3日(周三)在國王郡刑事法院出庭，亞總會將在8大道、華埠、法拉盛三地提供接駁車，免費載送示威者到法院外抗議；出發時間從早8時到早9時，民眾可致電了解詳情，(917)254-3529(布碌崙)、(646)203-1144(華埠)、(718) 666-0912(法拉盛)。

亞裔 華人 布碌崙

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