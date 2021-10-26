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公務員強制接種 5000人示威抗議

記者和釗宇／紐約報導
約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和釗宇／攝影）
約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和釗宇／攝影）

市長白思豪(Bill de Blasio)此前下令所有市府員工必須接種新冠疫苗，沒有定期檢測選擇；未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止，新規將於11月1日生效；然而，仍有近5萬公務員尚未接種，約5000人代表未接種公務員於25日遊行示威，抗議市府的強制接種令。

影音來源：記者和釗宇

遊行隊伍從布碌崙(布魯克林)市中心出發，沿布碌崙大橋曼哈頓方向車道行進至市政廳；示威者手舉「我的身體我的選擇」(My Body My Choice)等標語和美國國旗，高喊口號「美國美國」(USA)、「我們絕不服從」(We will not comply)，絕大多數人未戴口罩；示威者大多數為白人，也有非洲裔和西語裔，亞裔極少。

約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和...
約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和釗宇／攝影）
約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和...
約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和釗宇／攝影）

遊行隊伍停在市政廳廣場外，拒絕接種的公務員代表發表講話；消防局女性員工索菲亞(Sofia)表示，新冠疫苗副作用極多，而且對身體的長期影響也未知，但各大藥廠卻被免責，「這些都是我們政府幹的事情，我們在疫情高峰時期堅持在崗都沒怕過，現在面臨強制接種也不會怕；他們不是上帝，不能命令我們的身體。」

身著消防員服飾的保羅(Paul)表示，「白思豪希望將我們刻畫成無道德、不安全、對公眾造成危險的人；但對於市民來說，我們希望一直保護你們。」

共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)到場支持，他雖已經接種，但反對給公務員強制接種，認為應當自願接種，並提供每周檢測選擇；「針對公務員的強制接種令太過嚴酷，現在我們警察、獄警、醫護人員、教師的人手已經不足，人市民需要他們的服務，這樣做是在傷害我們所有人，這種荒謬的強制接種令應該停止。」

根據新規，包括市警、消防局、清潔局等在內的所有市府員工必須在10月29日(新規生效前的最後一個工作日)前接種疫苗，在此之前接種疫苗者也將獲得500元獎勵，未接種者將於11月1日起停職，預計將影響16萬公務員；不過，懲教局醫護相關崗位須立即執行，該局其他制服人員則推遲至12月1日執行，該局的接種率目前僅為50%。

目前全市仍有近5萬公務員尚未接種，強制接種令生效後可能引發人手短缺；白思豪(Bill de Blasio)25日早些時候表示，市府已經做好了緊急預案，對數萬仍未接種的公務員「被不實信息所誤導」表示遺憾，「現在的不實信息太多，人們一直在傳播那些有關疫苗的不正確信息，但好在絕大多數市民都已經接種，也就是大多數人做出了正確的選擇，他們也支持強制接種令。」目前，全市已有85%的成年人至少接種一針。

影音來源：記者和釗宇

影音來源：記者和釗宇

約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和...
約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威，抗議市府的強制接種令。（記者和釗宇／攝影）
保羅表示，白思豪希望將他們刻畫成無道德、不安全、對公眾造成危險的人。（記者和釗宇...
保羅表示，白思豪希望將他們刻畫成無道德、不安全、對公眾造成危險的人。（記者和釗宇／攝影）

疫苗 遊行 美國

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