公務員強制接種 5000人示威抗議

約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威,抗議市府的強制接種令。(記者和釗宇/攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)此前下令所有市府員工必須接種新冠疫苗 ,沒有定期檢測選擇;未接種者將被強制休無薪假,直到提供疫苗接種紀錄為止,新規將於11月1日生效;然而,仍有近5萬公務員尚未接種,約5000人代表未接種公務員於25日遊行 示威,抗議市府的強制接種令。

影音來源:記者和釗宇

遊行隊伍從布碌崙(布魯克林)市中心出發,沿布碌崙大橋曼哈頓方向車道行進至市政廳;示威者手舉「我的身體我的選擇」(My Body My Choice)等標語和美國 國旗,高喊口號「美國美國」(USA)、「我們絕不服從」(We will not comply),絕大多數人未戴口罩;示威者大多數為白人,也有非洲裔和西語裔,亞裔極少。

約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威,抗議市府的強制接種令。(記者和釗宇/攝影) 約5000人代表未接種公務員於25日舉行遊行示威,抗議市府的強制接種令。(記者和釗宇/攝影)

遊行隊伍停在市政廳廣場外,拒絕接種的公務員代表發表講話;消防局女性員工索菲亞(Sofia)表示,新冠疫苗副作用極多,而且對身體的長期影響也未知,但各大藥廠卻被免責,「這些都是我們政府幹的事情,我們在疫情高峰時期堅持在崗都沒怕過,現在面臨強制接種也不會怕;他們不是上帝,不能命令我們的身體。」

身著消防員服飾的保羅(Paul)表示,「白思豪希望將我們刻畫成無道德、不安全、對公眾造成危險的人;但對於市民來說,我們希望一直保護你們。」

共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)到場支持,他雖已經接種,但反對給公務員強制接種,認為應當自願接種,並提供每周檢測選擇;「針對公務員的強制接種令太過嚴酷,現在我們警察、獄警、醫護人員、教師的人手已經不足,人市民需要他們的服務,這樣做是在傷害我們所有人,這種荒謬的強制接種令應該停止。」

根據新規,包括市警、消防局、清潔局等在內的所有市府員工必須在10月29日(新規生效前的最後一個工作日)前接種疫苗,在此之前接種疫苗者也將獲得500元獎勵,未接種者將於11月1日起停職,預計將影響16萬公務員;不過,懲教局醫護相關崗位須立即執行,該局其他制服人員則推遲至12月1日執行,該局的接種率目前僅為50%。

目前全市仍有近5萬公務員尚未接種,強制接種令生效後可能引發人手短缺;白思豪(Bill de Blasio)25日早些時候表示,市府已經做好了緊急預案,對數萬仍未接種的公務員「被不實信息所誤導」表示遺憾,「現在的不實信息太多,人們一直在傳播那些有關疫苗的不正確信息,但好在絕大多數市民都已經接種,也就是大多數人做出了正確的選擇,他們也支持強制接種令。」目前,全市已有85%的成年人至少接種一針。

影音來源:記者和釗宇

影音來源:記者和釗宇