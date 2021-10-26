強制打疫苗 市警工會提告

市警察工會提訴市府強制疫苗令，稱檢測或接種選項足夠防疫。(記者張晨/攝影)

紐約市 警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)25日向史泰登島的州高等法院就紐約市府強制雇員接種疫苗 提起訴訟，指出目前的「打疫苗或定期檢測」(Vax or Test)政策在控制傳染方面「已經足夠」，但市府如今卻以停薪甚至解雇來威脅員工接種，此種行為「嚴重侵犯了警員的自主權和隱私」。

根據訴狀，自雇員可以從疫苗或定期檢測中選擇的政策實施以來，沒有任何證據表明新冠在警員之間，或警員在執法互動中廣泛傳播；「相反，所有數據表明，這種非強制的政策是確實有效的，而且它在鼓勵接種和尊重警員醫療自主權之間取得了適當的平衡」。

市長白思豪 (Bill de Blasio)此前宣布，所有市府員工必須接種疫苗，未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止，新規訂於11月1日生效。

該訴訟還抨擊白思豪的新規定是「武斷和反覆無常的」，並辯稱拒絕接種的無薪休假懲罰是「非常嚴重的」。

警察工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，工會還申請了一項臨時限制令，以阻止市府和總局在訴訟未決期間執行強制令。

但法律部門發言人回擊說，「所有阻止該市疫苗接種的努力都在法庭上失敗了，相信PBA的這起訴訟將會面對同樣的命運。」

上周白思豪在宣布這一消息時，市府雇員的疫苗接種率約為83%；在市警5萬5000名警員和文職人員中，疫苗接種率為72%。