我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

強制打疫苗 市警工會提告

記者張晨／紐約報導
市警察工會提訴市府強制疫苗令，稱檢測或接種選項足夠防疫。(記者張晨/攝影)
市警察工會提訴市府強制疫苗令，稱檢測或接種選項足夠防疫。(記者張晨/攝影)

紐約市警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)25日向史泰登島的州高等法院就紐約市府強制雇員接種疫苗提起訴訟，指出目前的「打疫苗或定期檢測」(Vax or Test)政策在控制傳染方面「已經足夠」，但市府如今卻以停薪甚至解雇來威脅員工接種，此種行為「嚴重侵犯了警員的自主權和隱私」。

根據訴狀，自雇員可以從疫苗或定期檢測中選擇的政策實施以來，沒有任何證據表明新冠在警員之間，或警員在執法互動中廣泛傳播；「相反，所有數據表明，這種非強制的政策是確實有效的，而且它在鼓勵接種和尊重警員醫療自主權之間取得了適當的平衡」。

市長白思豪(Bill de Blasio)此前宣布，所有市府員工必須接種疫苗，未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止，新規訂於11月1日生效。

該訴訟還抨擊白思豪的新規定是「武斷和反覆無常的」，並辯稱拒絕接種的無薪休假懲罰是「非常嚴重的」。

警察工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，工會還申請了一項臨時限制令，以阻止市府和總局在訴訟未決期間執行強制令。

但法律部門發言人回擊說，「所有阻止該市疫苗接種的努力都在法庭上失敗了，相信PBA的這起訴訟將會面對同樣的命運。」

上周白思豪在宣布這一消息時，市府雇員的疫苗接種率約為83%；在市警5萬5000名警員和文職人員中，疫苗接種率為72%。

疫苗 紐約市 白思豪

上一則

爭債務減免…亞裔出租車司機絕食 議員力挺遭捕

下一則

憂氣候變遷…示威者堵路促拜登行動 45人被抓

延伸閱讀

霍楚、白思豪接種莫德納補強針

霍楚、白思豪接種莫德納補強針

萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令
紐約市公校暴力事件頻發 白思豪增派金屬探測器監測

紐約市公校暴力事件頻發 白思豪增派金屬探測器監測
史里華若當選：取消單車道、超速監控

史里華若當選：取消單車道、超速監控
被指為白思豪隊友 亞當斯回敬史里華「小川普」

被指為白思豪隊友 亞當斯回敬史里華「小川普」

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張