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年初接種嬌生 霍楚、白思豪混打莫德納補強針

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長霍楚25日接種新冠疫苗補強針。（州長辦公室提供）
紐約州長霍楚25日接種新冠疫苗補強針。（州長辦公室提供）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)和紐約市長白思豪(Bill de Blasio)，25日分別接種新冠疫苗補強針，均選擇混打莫德納(Moderna)疫苗；二人年初均接種的是單針的嬌生疫苗(Johnson & Johnson)疫苗，因此有資格接種補強針；數據顯示，紐約州過去一周以來的新增病例數已經大幅下降20%。

63歲的霍楚今年3月接種了嬌生疫苗，她的補強針選擇混打莫德納疫苗；她在賓漢頓州大接種後表示，「我什麼也沒感覺到；我們所有人對那些對疫苗仍有疑慮的人都有道義上的責任，應該讓他們知道，我們希望他們加入我們，保護自己和家人，我們正在做出貢獻；除非接種率極高，否則我們無法宣布抗疫勝利。」

60歲的白思豪與霍楚情況相同，已接種嬌生疫苗的他，補強針同樣選擇混打莫德納疫苗，由市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)為其注射；數據顯示，目前全市已有22萬7000人接種補強針。

州府數據顯示，紐約州過去一周新增病例2萬6098人，比前一周大幅降低20%，幾乎所有地區的新增病例都有所下降；根據USA Today的分析，在疫情傳播速度方面，紐約州僅排在全美第33位，新增病例降幅也高於全美平均水平。

目前全州的七天平均病毒檢測陽性率為2.1%，比10月初的2.4%有所下降；整體來看，全州62個郡中，有57個郡的七天平均陽性率有所下降；像紐約市這類接種率較高的地區，七天平均陽性率只有1.05%；威徹斯特郡(Westchester)和達切斯郡(Dutchess)的新增病例上周分別大降33%和21.5%。

霍楚表示，「紐約人極具韌性而且考慮周全，在疫情期間一直能竭盡所能確保社區安全；疫苗是抵抗疫情的最佳武器，接種疫苗不但免費而且有效，全州任何地方都能接種。」

目前紐約州已有月87%的成年人至少接種一針，近78%的成年人完全接種；在全民接種率方面，紐約州已73.6%排在全美各州第12位，高於全美平均的66.4%。

紐約市長白思豪25日接種新冠疫苗補強針。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪25日接種新冠疫苗補強針。（市長辦公室提供）

紐約州 疫苗 霍楚

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