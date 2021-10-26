我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

駐紐約經文處 斥張軍錯誤引用聯大第2758號決議

記者顏嘉瑩／紐約報導

日前中國常駐聯合國代表張軍在接受中國媒體專訪時，引用聯合國大會第2758號決議，駐紐約台北經濟文化辦事處25日發表聲明予以駁斥，表示張軍持續錯誤引用，該決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，並未提及台灣是中華人民共和國的一部分。

張軍日前接受「澎湃新聞」及「中央廣播電視總台」專訪，表示從1949年到1971年間，受美國阻撓，中國的唯一合法政府被擋在聯合國大門之外長達22年，這是對中國作為聯合國創始會員國的歷史不公。第2758號決議是「對歷史不公的糾錯、糾偏」、「還歷史公道正義。」

對此，駐紐約台北經文處提出三點重申立場，表示1971年聯合國大會通過的第2758號決議僅處理中國代表權問題，並未提及台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。唯有透過民主程序選出的台灣政府，才能代表2350萬台灣人民在國際社會發言。

針對中華人民共和國政府引用聯合國大會第2758號決議，對聯合國及其相關機構施壓，做為排除台灣人民國際參與的依據，經文處表示，中方將決議與「一中原則」掛勾，意圖剝奪中華民國主權地位及在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象，並違背聯合國創立的「普遍性原則」及「不遺漏任何人」的宗旨，該處予以最嚴厲的譴責。

第三，經文處表示，不論是依據國際法、歷史事實與兩岸現實，中華民國都是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分；兩岸互不隸屬，是台海現狀，也是客觀事實，中國政府妄圖將其虛構的「一中原則」強加於其他國家及國際組織的作法，只會徒增台灣人民及國際社會對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡。

25日是聯合國第2758號決議於1971年通過屆滿50年，該決議使中華人民共和國在聯合國替代中華民國，成為「中國」合法代表，擁有「中國」在聯合國的一切權利。

聯合國 中國 台灣

上一則

林肯中心室內樂協會訪台演出 2紀錄片播出

下一則

爭債務減免…亞裔出租車司機絕食 議員力挺遭捕

延伸閱讀

萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令
小檔案╱50年前…聯大2758號決議

小檔案╱50年前…聯大2758號決議
美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位

美國挺台以觀察員參與聯合國 不涉國家地位
中方指聯大2758號決議是糾正不公 台外交部回應

中方指聯大2758號決議是糾正不公 台外交部回應
中批美當年阻撓入聯：2758號決議是對歷史不公「糾錯」

中批美當年阻撓入聯：2758號決議是對歷史不公「糾錯」

熱門新聞

金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約華埠珠寶店遭入室盜竊損失慘重 周邊商家人人自危

2021-10-24 16:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張