駐紐約經文處 斥張軍錯誤引用聯大第2758號決議

日前中國 常駐聯合國 代表張軍在接受中國媒體專訪時，引用聯合國大會第2758號決議，駐紐約台北經濟文化辦事處25日發表聲明予以駁斥，表示張軍持續錯誤引用，該決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，並未提及台灣 是中華人民共和國的一部分。

張軍日前接受「澎湃新聞」及「中央廣播電視總台」專訪，表示從1949年到1971年間，受美國阻撓，中國的唯一合法政府被擋在聯合國大門之外長達22年，這是對中國作為聯合國創始會員國的歷史不公。第2758號決議是「對歷史不公的糾錯、糾偏」、「還歷史公道正義。」

對此，駐紐約台北經文處提出三點重申立場，表示1971年聯合國大會通過的第2758號決議僅處理中國代表權問題，並未提及台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。唯有透過民主程序選出的台灣政府，才能代表2350萬台灣人民在國際社會發言。

針對中華人民共和國政府引用聯合國大會第2758號決議，對聯合國及其相關機構施壓，做為排除台灣人民國際參與的依據，經文處表示，中方將決議與「一中原則」掛勾，意圖剝奪中華民國主權地位及在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象，並違背聯合國創立的「普遍性原則」及「不遺漏任何人」的宗旨，該處予以最嚴厲的譴責。

第三，經文處表示，不論是依據國際法、歷史事實與兩岸現實，中華民國都是主權國家，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分；兩岸互不隸屬，是台海現狀，也是客觀事實，中國政府妄圖將其虛構的「一中原則」強加於其他國家及國際組織的作法，只會徒增台灣人民及國際社會對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡。

25日是聯合國第2758號決議於1971年通過屆滿50年，該決議使中華人民共和國在聯合國替代中華民國，成為「中國」合法代表，擁有「中國」在聯合國的一切權利。