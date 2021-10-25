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紐約州新法：可縮短工時避免裁員

記者和釗宇／紐約報導
紐約州企業員工可在被裁員前或裁員後十天內上書雇主，提出縮短工時來避免裁員，但並不強制雇主必須將所有提出申請的員工納入「合作工作項目」。(Getty Images)
紐約州企業員工可在被裁員前或裁員後十天內上書雇主，提出縮短工時來避免裁員，但並不強制雇主必須將所有提出申請的員工納入「合作工作項目」。(Getty Images)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，允許面臨裁員風險的員工聯合上書雇主，申請參加「合作工作項目」(shared work program)，通過縮短每個人的工時來避免裁員，參與的員工也將獲得部分失業保險補償。

根據這項新法，員工可在被裁員前或裁員後十天內上書雇主，雇主則有七天時間作出回應，但並不強制雇主必須將所有提出申請的員工納入「合作工作項目」；霍楚表示，隨著疫後恢復逐步深入，這項新法有助於確保大量員工在公司業務恢復過程中能夠被重新錄用為全職員工。

州長霍楚簽署法案，允許面臨裁員風險的員工聯合上書雇主，提出縮短工時，來避免被裁。...
州長霍楚簽署法案，允許面臨裁員風險的員工聯合上書雇主，提出縮短工時，來避免被裁。(Getty Images)

霍楚說，「為了讓我們的經濟恢復到超過疫情前的水平，我們需要確保經濟恢復過程中重點關注工薪階層；通過允許員工加入合作工作項目，我們就能為企業提供避免裁員的選擇，讓大多數人都能繼續有工作。」

根據新法，合作工作項目將允許所有參與的員工縮短工時，但同時能讓所有員工保持工作，避免裁員；同時，州府也將為參與合作工作項目的工人提供部分失業保險，補齊工時縮短而丟掉的工資，這樣也能最大程度減少失業保險的支出；此舉也能幫助企業最大程度保留熟練工人，同時兼顧企業平穩運轉。

霍楚日前簽署法案，允許面臨裁員風險的員工聯合申請參加「合作工作項目」，通過縮短每...
霍楚日前簽署法案，允許面臨裁員風險的員工聯合申請參加「合作工作項目」，通過縮短每個人的工時來避免裁員。（州長辦公室提供）

此前，聯邦勞工部已經鼓勵各地在經濟重啟過程中使用合作工作項目，而合作工作項目在紐約州已有企業使用，但並不普遍；此前有報導顯示，今年3月，全州已有將近2700名工人加入了合作工作項目。

提出這項法案的州參議員梅爾(Shelley B. Mayer)表示，「合作工作項目將給企業和員工帶來應對經濟低潮期的靈活性，避免裁員、減少培訓新員工的費用，也能讓參與的員工收到部分失業保險的同時兼職工作。」

州長霍楚簽署法案，允許面臨裁員風險的員工聯合上書雇主，提出縮短工時，來避免被裁。...
州長霍楚簽署法案，允許面臨裁員風險的員工聯合上書雇主，提出縮短工時，來避免被裁。(Getty Images)

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