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華埠珠寶店遭破牆盜竊 損失慘重周邊商家自危

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠堅尼路上的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，損失慘重。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠主幹道堅尼路(Canal St.)上的一間華人珠寶店，23日深夜遭歹徒砸破牆壁入內盜竊，偷走店內珠寶；24日珠寶店暫停營業，將門口的展示台以紅布蓋上，清點店內損失；附近珠寶店業者也人人自危，擔心成為竊賊的下一個目標。

位於堅尼路253A號的「Sang Sang Jewelry」，於23日晚遭人入室盜竊，據了解嫌犯破壞牆壁進到屋內後，盜走店內珠寶，造成該店損失慘重。

該店於24日歇業，由於竊賊是透過牆壁進入店內，店門口也並未有遭砸的痕跡，業主24日不願意受訪，只說：「我們現在很亂，正在估算損失。」

由於堅尼路上有許多華人珠寶店，而事實上該店就在知名的珠寶店「Popular Jewelry」的隔壁，發生該事雖然24日周邊的珠寶店仍繼續營業，但業者也人人自危，擔心成為歹徒下一個目標，紛紛表示將加強防盜設施。

珠寶店員工Joa表示，華埠的珠寶店三不五時就出現被搶或被破門盜竊的情況，不過這種事情即便發生再多次，每次聽到還是相當擔心。

Joa說，該店內外都有裝設監視器，晚上也會將鐵門拉下，相對較安全，不過她也說，該案的竊賊是透過破牆的方式進入店內防不慎防，未來也預計加裝防盜設施。

金玉珠寶店業主岑灼槐則說，疫情至今珠寶業仍未復甦，如果再被盜對店家等於是雪上加霜，希望警方能加強巡邏、盡快抓到嫌犯，保護小商家免受憂心之苦。

華埠 華人 疫情

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