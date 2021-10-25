離開3分鐘電單車遭剪鎖 歹徒被抓包氣燄囂張

林小帆的電動滑板車24日停在堅尼路上僅三分鐘，就遭人以破壞剪破換鎖，險些被盜。(記者顏嘉瑩/攝影)

電單車、電動滑板車(E-scooter)如今在紐約市 相當風行，由於價格不斐，也成為歹徒的盜竊目標；24日下午在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)，一名華女 將電動滑板車停在街邊並上鎖，沒想到才離開三分鐘，就在光天化日之下遭人剪鎖，華女撞見竊賊並質問時，對方氣燄囂張，令她感嘆治安敗壞。

華女林小帆24日下午約3時在堅尼路辦事，由於預計不會離開太久，她將價值300元的電動滑板車用大鎖鎖在街邊的路燈基座，離開辦事，當她辦完事要返回車輛時，發現一名身穿綠色夾克、頭戴鴨舌帽的男子鬼鬼祟祟，站在她車子前面。

林小帆直覺不對勁，立即跑向車子，就看到該名男子已經用破壞剪將大鎖剪斷，將破壞剪收進外套內側口袋，正準備拿著車揚長而去；林小帆表示，她當下對歹徒大喊：「那是我的車」，而歹徒卻一派輕鬆說：「我才剛把鎖給剪斷。」

由於一旁停著紐約市警的車輛，同時在事情發生約幾步之遙，就有兩名市警員警，林小帆對歹徒說：「我要報警」，沒想到歹徒卻相當囂張、完全不害怕，回應：「隨便你要幹嘛，你只是幸運而已」，接著就騎著另一台偷來的單車，沿著堅尼路向北逃逸。

林小帆事後回憶仍感到非常不可思議，她表示，當下除了有警察 就在附近，假日的堅尼路人來人往，歹徒卻在光天化日之下犯案，即便被現場抓包，絲毫不擔心，讓她嘆除治安敗壞，無保釋放的法律也讓歹徒「沒在怕」。

事情發生之後，林小帆向附近警察表示，她的電動滑板車差點被偷，警察則表示，由於電單車、電動滑板車價值高，且容易盜竊、難以追蹤，類似的事情層出不窮，民眾務必要小心、保管好財物。