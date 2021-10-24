3100哩超馬完賽 羅維銘亞裔第1人

李光章(前排左三)與台灣僑胞代表在羅維銘(前排左四)完成本次比賽後，送上禮物、合影留念。(記者牟蘭／攝影)

影音來源：記者牟蘭

台灣 「超馬鐵彈子」羅維銘歷時49天，23日下午完成3100哩超長馬拉松比賽，平均每日完成逾62哩，使用超過八雙人字拖，成為亞洲第一名完成這項最長超馬賽事的選手，排名本屆第二；他當日接受駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章嘉獎，並表示自己會繼續這項超跑 事業。

羅維銘比賽後完成祭奠儀式。(記者牟蘭／攝影)

今年59歲的羅維銘23日下午5時55分左右，腳踩白色人字拖，在台灣僑胞的歡呼聲與主辦方的贊歌聲中，抵達皇后區Thomas A. Edison Career and Technical Education高中的終點，完成他歷時49天的3100哩超跑；他在現場一度落淚，感謝所有支持者，承諾會繼續這項超跑事業。

台灣僑胞在比賽後，為完成3100哩超跑的羅維銘(左三)送上禮物。

李光章為羅維銘帶來台灣總統蔡英文與副總統賴清德，以及紐約市 主計長斯靜格(Scott Stringer)的嘉獎，讚賞他無懼風雨、不捨晝夜，每天都跑102公里(約63哩)，完成這項最長超馬賽，成為亞洲第一人，「紐約跑到洛杉磯只有2800哩，他已經(幾乎)橫跨了美國大陸，還多出300哩」。

羅維銘(左)與Andrea Marcato(中)完成比賽後，在Thomas A. Edison Career and Technical Education高中前合影。(記者牟蘭／攝影)

羅維銘表示，此次超級跑步賽，他面臨的最大挑戰就是未知，但期間一直摸索，有痛苦也有歡樂，用平常心堅持完成，「如常做一件事，水到渠成」；他說，剛開始比賽時，跑得較快，隨後重新設定每日進程，平均一天跑100公里(約62哩)，最終提前完成賽事。

李光章(左)為羅維銘(中)送上斯靜格的嘉獎，右為陳永豐。(記者牟蘭／攝影)

對於腳穿人字拖參賽，羅維銘說，他自帶了七到八雙拖鞋，後又由贊助商從台灣空運多雙備用，在比賽進行期間，多數時間都堅持人字拖跑步，還將自己的拖鞋推薦給其他選手，「球鞋有時候會擠壓水泡，人字拖是輔助工具」。

紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷及紐約台灣會館前任理事長方秀蓉等均參與當天的慶祝儀式。

這項由The Sri Chinmoy Marathon主辦的超越自我3100哩挑戰賽，始於1985年，是世界上賽制最長的馬拉松比賽，每年6月至8月於紐約皇后區舉行，今年則因疫情關係時間改9月，選手要在賽道跑5649圈，比賽時間共52天，每天18小時，獲得本屆比賽第一名的是來自義大利的Andrea Marcato。