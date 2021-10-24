史里華若當選：取消單車道、超速監控

史里華日前承諾，若當選，將取消市區內使用率較低的單車道，以及超速監控器。（路透）

共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)日前承諾，若當選將取消市區內使用率較低的單車道，以及超速監控器，以終結紐約市 「對車輛宣戰」(war on vehicles)的交通政策，這與他的民主黨對手亞當斯 (Eric Adams)的主張大相逕庭。

史里華說，「白思豪 政府推出的『對車輛宣戰』政策，亞當斯若當選將繼續執行，他是白思豪的夥伴。」

史里華是「守護天使」(Guardian Angels)的創始人，他對單車道的處理原則是「如果沒用就摒棄。」他說，「要讓交通局對單車道做通行分析，看看一小時有多少自行車駛過，以及騎車人是上班、休閒還是做別的，最完美的分析地點是皇后大道。」

史里華說：「皇后大道因爲設置單車道而沒有地方停車，當地的小商家受到嚴重影響；我經常在皇后大道觀察，一小時內幾乎沒有一輛自行車駛向曼哈頓方向，也沒有駛往相反的長島方向。單車道必須取消。」

但亞當斯日前參加單車與交通維權組織的背書活動時表示，當選後，將在全市新增300哩與汽車道隔離的單車道；白思豪上任七年多，建成100多哩的隔離單車道。

史里華還表示要撤掉超速監控器，「我會取消所有的超速照相機，但學校附近如有需要可予保留，因為能發揮作用；但超速監控器在其他地方，顯然預防不了車禍和死傷。」

在布碌崙一個三個月大的嬰兒被違規駕駛的車輛撞死後，亞當斯上月呼籲加強交通執法，包括投入更多警力和增加監控設備，如闖紅燈監控與超速監控。

距市長選舉還有11天，史里華對超速監控器的立場與亞當斯截然相反，兩人對收取堵車費的態度也迥然不同，史里華認為，堵車費是壓榨開車從其他區到曼哈頓上班的通勤族，而亞當斯則表示支持。

亞當斯的發言人說，史里華在交通問題上的立場表明，他不了解也不準備解決紐約市面臨的挑戰。