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霍楚簽法 MTA須每年報告交通減噪

記者張晨／紐約報導
霍楚簽案要求MTA每年報告交通減噪情況。(路透)
霍楚簽案要求MTA每年報告交通減噪情況。(路透)

州長霍楚(Kathy Hochul)22日簽署法案，要求大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority，MTA)每年發布報告，詳細說明為降低交通噪音所做的努力；法案起因是此前布碌崙(布魯克林)康尼島的一座公寓大樓多次抗議，稱地鐵噪音降低了他們的生活質量。

轄區包括康尼島的州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)今年3月提出了「停止噪音」(Stop the Noise)法案，指出由於明水大廈共管公寓(Brightwater Towers Condominiums)於毗鄰西八街地鐵站，長年飽受高架F線和Q線的噪音困擾著；居民們甚至成立了「停止噪音倡議小組」(Stop The Noise Initiative Group)，旨在為所有受影響的紐約民眾永久性地減少受交通噪音影響。

霍楚當日簽署的法案要求，大都會運輸署需要每年詳細說明他們為降低噪音採取了哪些項目或舉措，以及他們來年的計畫 。

「公共交通應該提高紐約人的生活質量，而不是去乾擾它。」霍楚表示，這項立法將確保捷運系統優先考慮社區的聲音，因為捷運是經濟恢復的命脈，需要在今後不斷改善。

「停止噪音倡議小組」表示對這項立法的通過表示歡迎，他們將繼續在這個問題上為所有紐約人而戰。

紐約 霍楚 地鐵站

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