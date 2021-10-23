普選提前投票今開始 投票站、開放時間可能不同

紐約市普選提前投票從今日開始至31日。（本報檔案照）

2021年紐約普選將在11月2日(周二)舉行，提前投票 則從今(23日)起直至31日，市選舉委員會提醒，普選不採用排序複選制，每個職位只能選一人；另外，提前投票及普選日的地點和時間可能不同，民眾可登錄網站輸入地址查詢。

當局提供一周多的提前投票時間，以提供選民更多時間上的靈活性，除民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)和共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)備受矚目的市長大位爭奪外，本次選舉也將決定紐約市 主計長、各區區長、檢察官和大多數市議員席位的人選。

首場市長辯論賽已結束，但本月26日(周二)晚7時將舉行第二場辯論賽，民眾可通過WABC廣播電台觀看；另外在19日已結束的市主計長辯論賽可在Spectrum News NY1網頁或非營利組織THE CITY網頁中找到，幫助選民更了解候選人的政見。

當局提醒，普選採用簡單多數制而非排序複選制，因此選民在每張選票上只能選擇一人，不能像黨內初選一樣選擇多人；選票除投選公職外，還會針對五個提案進行公投 ，提醒選民要翻到後頁投選。

五項公投案包括選區重畫改革、享有健康環境的權利、取消提前十天選民註冊的要求、無需理由來申請缺席投票、以及增加紐約市民事法院的管轄權；這些提案對紐約市的未來、市民的生活有很大影響，選民應在投票前了解相關信息。

目前網上申請不在籍選票(absentee ballot)已經截止，但11月1日之前選民仍可親自到選舉委員會申請不在籍選票；另外已申請或提交缺席選票的選民，依然可以到站點提前投票，缺席選票將自動失效，選民也無需攜帶缺席選票到站點。

提前投票將於10月23日至31日進行，選民可登錄網站https://findmypollsite.vote.nyc輸入地址，查看住址附近的提前投票站地址；23日、24日、30日的運營時間是早8時至下午5時，25日、29日為早7時至下午4時，26日、27日、28日為早10時至晚8時，31日是早8時至下午4時。