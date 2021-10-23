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紐約州投資億元 改善長島快速路

記者牟蘭／紐約報導
紐約州府投資近億元改建長島快速路，其中皇后區部分的改建預計將在2023年夏季完工。(記者曹健／攝影)
紐約州府投資近億元改建長島快速路，其中皇后區部分的改建預計將在2023年夏季完工。(記者曹健／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，為解決長島皇后區的長島快速路(Long Island Expressway)的安全與壅塞問題，州府決定投入近億元，用於增加相關路段的輔助車道，並改建附近高速路段的出入口匝道，以減少交通事故；其中，皇后區部分的改建預計在2023年夏季完工。

皇后區長島快速路的改建計畫耗資1970萬元，已於日前開工，將在凱辛納大道(Kissena Boulevard)匝道的東行入口、烏托邦公園大道(Utopia Parkway)匝道的東行和西行入口，各增一條加速車道。

另在凱辛納大道西行出口、烏托邦公園大道東行出口與法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd)西行出口，各增加一條減速出口；上述路段的出入口處的匝道都將延長約370呎，並安裝其他安全設施。

當局還計畫在小頸公園大道(Little Neck Pkwy)與48大道間增加三條輔助車道，以改善相關路段的壅塞問題，為駕駛提供更寬敞的空間進出高速公路。

該計畫下，當局還將在緬街匝道入口至大學點大道匝道出口路段，以及凱辛納大道匝道入口至緬街匝道出口路段，各增加一條西行的輔助路線；另在緬街匝道入口至凱辛納大道匝道出口，增加一條東行的輔助線路，預計在2023年夏季完工。

霍楚還宣布，州府將耗資8000萬元，在今年秋季整修蘇福克郡與納蘇郡境內的長島快速路路段，為駕車往返紐約市與長島的通勤客，提供更便利的交通。

霍楚表示，投資改建紐約州的交通建設對促進經濟發展至關重要，「這些路段的改建，將很大程度減少交通壅塞以及事故發生」。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)與國會眾議員孟昭文等民選官員對州府的這項計畫表示，皇后區的交通基礎設施老舊，此次改建相關路段，可為駕駛人提供更安全的出行體驗。

長島 皇后區 紐約州

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