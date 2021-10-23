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2035年前校車全面電動化 紐約市議會通過

記者金春香／紐約報導
市議會通過提案，要求全市校車在2035年前改為電動車。（美聯社）
市議會通過提案，要求全市校車在2035年前改為電動車。（美聯社）

紐約市議會日前通過提案，要求全市校車在2035年前成改為電動車，以期保護環境，提高空氣質量。

根據聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)統計報告，交通工具排放氣體占美國總二氧化碳排放量的29%；紐約市車輛排放二氧化碳占城市總排放量的30%，空氣問題每年也造成全市320起早產兒死亡，以及870例急救病例。

市議會提案要求全市校車在2035年前全部改成電動車輛，這是紐約市致力於減少有害氣體排放，以及對抗氣候變化大目標計畫的一部分，該提案得到市長白思豪(Bill de Blasio)的支持，並宣布市府會在未來兩年購置75輛電動校車。

教育局總監波特(Meisha Ross Porter)也支持該計畫，表示學生們應享有在乾淨、綠色環境中學習和生活的權利，校車電動化有助於實現這一目標。

根據市府預算，校車電動化不僅能保護環境，還能每年幫助紐約民眾節省1800萬醫療費用。

為配合校車實現電動化，市府今年早些還提出修改法律，要求市內停車場所提供至少20%的電動車充電站，新修建的停車場，則要求所有車位都提供充電設備。

紐約市 電動車 教育局

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