紐約市府硬推戶外用餐永久化 23市民提告

市府有意將戶外用餐計畫永久化，日前23名紐約市居民將市府告上法庭，反對該計畫。（記者金春香／攝影）

市府有意將戶外用餐計畫永久化，日前23名紐約市 居民將市府告上法庭，反對該計畫，認為戶外用餐降低了紐約市的生活品質。

訴狀指出，「市交通局無視收到的數千個居民對戶外用餐產生的噪音、垃圾、蠅蟲及人行道擁擠妨礙居民進出的投訴，仍向市議會提出建議，認為戶外用餐對環境沒有負面影響，應准許餐館的臨時措施永久化。」

原告表示，戶外用餐產生的許多問題關乎紐約的生活品質，而交通局卻罔顧事實，不深入研究產生的問題、找出替代方案和緩解措施；訴狀要求法官推翻交通局允許臨時設施永久化的建議。

交通局今年夏天表示，如果戶外用餐設施永久化，不會對居民的生活環境產生負面影響。這一結論可使市府無需聽取公眾意見，也可繞開區劃法，就可對戶外用餐設施的影響做出全面評估。

市議會將就交通局的建議做出是否採納的決定，但倡導「開放餐館」計畫的市長白思豪 ，已經表示希望戶外用餐的臨時設施永久化。

自去年7月戶外用餐實施以來，市交通局和清潔局已取締了24個設施，其中八個出現違規，包括阻擋消防水栓、妨礙巴士站和巴士通道，其餘為已經廢棄或不再使用。

23名提告的居民每人都列舉出各自對戶外用餐的負面感受，其中一位女居民表示，她在格林威治村(Greenwich)住了32年，如今已不認識自己熟悉的街道，街區的七個餐館設了戶外用餐棚，音樂、電視及食客的嘈雜聲不絕於耳。有些甚至垃圾堆積和老鼠大增，出門在社區走動彷彿是在餐館裡穿行，無法保持社交距離 。

原告律師表示，市府對任何公共政策做出重大改變，都應遵守法律和規則，對戶外用餐產生的噪音、衛生、停車位和生活品質等問題要進行分析研究。市府認為沒有重大的負面影響，顯然是不可能的。

市府發言人說，市府已做出全面的環境評估，認為沒有負面影響，但目前只是戶外用餐永久化的第一步，每個人都有機會對「開放餐館」的計畫表達意見。