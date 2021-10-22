我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

遠程辦公…紐約市消費稅收損失逾億元

記者張心／紐約報導
疫情期間居家上班成為風潮，導致通勤客減少，往日的商圈客源大減，紐約市的銷售稅損失預計將超過1億元；圖為曼哈頓的賓州車站。(新華社)
疫情期間居家上班成為風潮，導致通勤客減少，往日的商圈客源大減，紐約市的銷售稅損失預計將超過1億元；圖為曼哈頓的賓州車站。(新華社)

隨著遠程辦公已成為多數上班族的首選，然而紐約市空置的摩天大樓和蕭條的街區，卻對銷售稅和地產稅造成了空前的衝擊；市主計長辦公室日前預測，遠程辦公將使全市消費稅收損失超過1億元。

「即使辦公人員每周返回辦公室三天，周遭依靠這些朝九晚五上班族的商家和餐館，依然將損失約16億元的銷售額，這會導致紐約市稅務收入面臨1億4600萬元的虧空。」市主計長辦公室表示，這些損失比較可能被上班族們在其住所附近社區消費而產生的3500萬元稅收填補。

「新冠疫情已經從根本上改變了人們的工作方式，因而也對全市的經濟和稅收帶來了深遠的影響。」市主計長斯靜格(Scott Stringer)表示，「因為遠程辦公和混合辦公，使上班族居家的時間更長，所以住宅區附近的商家們將會獲得更多的銷售收入，但另一個方面，我們也看到商業區的商家們將面臨稀少的客源和較低的營業額。」

紐約市財政預算原本將2022年銷售稅預估為74億元，但是考慮到各項因素，這個預算並不容樂觀，譬如預計的房產稅收入已經因為空置的寫字樓而下降了20億元；目前全市的財政收入已經面臨巨大的壓力，人們對未來銷售稅暴跌的擔憂也與日俱增。

面對財政和稅務困境，市長白思豪的解決方式是依靠大量的聯邦援助，以此平衡今年的全市預算，他在早前與市議會達成協議，將支出增加到創紀錄的987億元。根據目前的情況，他的繼任者在明年初上台後，首先將面臨的是接下來三年，每年至少38億元的預算赤字問題。

白思豪日前 表示，他還未閱讀市主計長辦公室的預測報告，但稍後市府發言人Laura Feyer發表聲明稱，「我們積極的疫苗接種活動和為恢復全市經濟而啟動的各項投資，將繼續推動整個紐約市的經濟增長。」

疫情使紐約市的銷售稅損失預計將超過1億元；圖為曼哈頓的賓州車站。(Getty I...
疫情使紐約市的銷售稅損失預計將超過1億元；圖為曼哈頓的賓州車站。(Getty Images)

紐約市 預算 白思豪

上一則

華策會助艾妲無證災民申請救濟金

下一則

辦公室安全防範不到位 紐約上班族仍偏愛在家工作

延伸閱讀

市長候選人首辯 亞當斯、史里華疫苗政策分歧

市長候選人首辯 亞當斯、史里華疫苗政策分歧
市府員工強制打疫苗 沒有檢測選項…市警工會將提告

市府員工強制打疫苗 沒有檢測選項…市警工會將提告
要求警員戴口罩 乘客被趕出地鐵站

要求警員戴口罩 乘客被趕出地鐵站
白思豪頒強制接種令 市府員工11/1前打疫苗 獎勵500元

白思豪頒強制接種令 市府員工11/1前打疫苗 獎勵500元
紐約州長初選民調 霍楚第1 葛謨第2 白思豪倒數

紐約州長初選民調 霍楚第1 葛謨第2 白思豪倒數

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

2021-10-16 09:19
亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42
已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造