遠程辦公…紐約市消費稅收損失逾億元

疫情期間居家上班成為風潮，導致通勤客減少，往日的商圈客源大減，紐約市的銷售稅損失預計將超過1億元；圖為曼哈頓的賓州車站。(新華社)

隨著遠程辦公已成為多數上班族的首選，然而紐約市 空置的摩天大樓和蕭條的街區，卻對銷售稅和地產稅造成了空前的衝擊；市主計長辦公室日前預測，遠程辦公將使全市消費稅收損失超過1億元。

「即使辦公人員每周返回辦公室三天，周遭依靠這些朝九晚五上班族的商家和餐館，依然將損失約16億元的銷售額，這會導致紐約市稅務收入面臨1億4600萬元的虧空。」市主計長辦公室表示，這些損失比較可能被上班族們在其住所附近社區消費而產生的3500萬元稅收填補。

「新冠疫情已經從根本上改變了人們的工作方式，因而也對全市的經濟和稅收帶來了深遠的影響。」市主計長斯靜格(Scott Stringer)表示，「因為遠程辦公和混合辦公，使上班族居家的時間更長，所以住宅區附近的商家們將會獲得更多的銷售收入，但另一個方面，我們也看到商業區的商家們將面臨稀少的客源和較低的營業額。」

紐約市財政預算 原本將2022年銷售稅預估為74億元，但是考慮到各項因素，這個預算並不容樂觀，譬如預計的房產稅收入已經因為空置的寫字樓而下降了20億元；目前全市的財政收入已經面臨巨大的壓力，人們對未來銷售稅暴跌的擔憂也與日俱增。

面對財政和稅務困境，市長白思豪 的解決方式是依靠大量的聯邦援助，以此平衡今年的全市預算，他在早前與市議會達成協議，將支出增加到創紀錄的987億元。根據目前的情況，他的繼任者在明年初上台後，首先將面臨的是接下來三年，每年至少38億元的預算赤字問題。

白思豪日前 表示，他還未閱讀市主計長辦公室的預測報告，但稍後市府發言人Laura Feyer發表聲明稱，「我們積極的疫苗接種活動和為恢復全市經濟而啟動的各項投資，將繼續推動整個紐約市的經濟增長。」