辦公室安全防範不到位 紐約上班族仍偏愛在家工作

眾多擔心疫情的員工選擇遠程辦公，曼哈頓中城一家金融公司的辦公室空無一人。（記者張心／攝影）

自疫苗 大面積普及以來，紐約市越來越多公司要求員工返回辦公室工作 ，市長白思豪也在9月13日強制推行政府工作人員重返辦公室計畫；然而在全市積極恢復生產效率、刺激勞工消費的動機背後，卻衍生出工作場所安全防範不到位等問題，引發勞工對返工安全風險的質疑，導致不少上班族仍堅持遠程辦公。

「幾乎每周都有人感染，大家都很害怕，回辦公室的人越來越少。」任職於高盛(Goldman Sachs)公司的陳先生表示，公司在6月呼籲全美員工返回辦公室工作，但對疫苗接種證明的檢查不嚴格，戴口罩 和保持社交距離也缺乏監督及懲罰措施，導致隔三差五就收到員工感染通報，使回辦公室的員工大減。

「很多同事圖方便，並不遵守口罩規定，在我看來，即使公司其他消毒措施做得再好，只要不戴口罩，哪怕打了疫苗，仍有很大的傳播風險。」陳先生還透露，公司鼓勵員工回去時承諾的入門疫苗證明檢測，其實只持續了一周，之後無論接種狀態，都能隨便出入辦公室，「和曼哈頓大多數的辦公大樓一樣，工作場所的空氣對流狀況也很難講，主要靠中央空調運作，缺乏通風換氣。」

關於公司傳達實際感染員工人數的透明度，陳先生表示，會收到所在樓層的感染數據，但整個公司的狀況不得而知，「就我們樓層而言，基本上一兩周就會有人感染，所以從近期開始，公司強制要求每周提供病毒檢測證明，但還是很多同事都被嚇退了，就我的觀察，從6月時有超過一半的工位坐滿，到現在已經不及10%，好在公司還算人性化，准許在家辦公。」

但競爭激烈的中小型企業，在工作效率和管理問題的考量下卻難以持續遠程辦公形式。在中城一間對沖基金工作的安女士表示，老闆要求一周五天都需在崗，且不接受遠程混合模式，「起初非常不滿，但是為了保住工作只能硬著頭皮上，只是戴口罩坐一天真是憋壞了。」她透露，後來公司就改了規定，允許某些因特殊原因未接種疫苗的員工在家辦公，「但是很難批准，除非像是家人因為特殊原因不能打疫苗，否則還是得乖乖回來上班，好在目前沒有人感染。」

和積極復工的金融業不同，科技界大公司依舊允許在家辦公，「公司非常人性化，你可以自由選擇，甚至能提交永久遠程辦公申請，只是薪水會降10%。」在曼哈頓谷歌(Google)公司擔任高級程序員的劉先生表示，他和同事們仍偏好遠程辦公，偶爾會回辦公室，「基本上各層樓都沒人，消毒措施很到位，不戴口罩工作都很放心。」