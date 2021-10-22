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華策會助艾妲無證災民申請救濟金

記者顏潔恩／紐約報導
華策會將協助無證災民申請颶風艾妲救濟金；左起米維、梅兆波、何永康、白彼得。(記者顏潔恩/攝影)
華策會將協助無證災民申請颶風艾妲救濟金；左起米維、梅兆波、何永康、白彼得。(記者顏潔恩/攝影)

州府和市府日前宣布撥款2700萬元救濟金給颶風艾妲(Ida)造成的無證災民，並指定華人策劃協會為幫助符合條件者申請的社區機構之一；該會21日在布碌崙(布魯克林)召開記者會，強調申請人的身分資料並不會提供給政府，民眾無需因移民身分有所顧忌，應盡快申請。

颶風艾妲救濟金針對因移民身分限制，無法獲得聯邦急難管理局(FEMA)救濟金的颶風災民，由紐約州和紐約市聯合發放，住在全市五區、長島蘇福克(Suffolk)郡、納蘇(Nassau)郡、上州威徹斯特(Westchester)郡、洛克蘭(Rockland)郡等地的居民均可申請。

華策會首席執行官何永康表示，該會是全市八個為居民提供申請服務的機構之一，移民群體在此次災情中受到不同程度的影響，特別是地下室內淹死的人大多是亞裔；申請救濟金的每戶家庭最高能領取7萬2000元，可用於支付房租、重建家園、孩童服務、殯儀服務等，呼籲有需要的家庭積極申請，有會說中文及其他語言的員工協助。

布碌崙分會主任梅兆波表示，民眾提供的資料只會交到該會手中，不會傳至州府或市府，民眾無需擔憂自己的移民身分會洩漏；他說一般遞交申請後，需一至兩周的時間審核，之後有消息會通知當事人。

另外，雖鼓勵民眾到華策會中心辦理手續，但若受到地域限制、或申請者感到不安，也可通過線上形式如通話或視訊會議完成；州參議員米維(Zellnor Myrie)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)當日也到場支持，表示會將這項資訊帶給選區居民，並呼籲民眾不要羞於求助、獨自承受損失，若有經濟需要第一時間聯繫該會。

本次救濟金目前已開放，截止日期是11月26日(周五)，申請者需提供一個帶有照片、或兩個無需照片的身分證、為重建家園支付的開銷收據、房屋被風災摧毀的照片；民眾可撥電至(718) 685-3315、或電郵[email protected]，尋找Benjamin Eng先生。

移民 颶風 紐約市

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