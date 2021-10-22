反聖嬰現象 今年冬天早到

根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

氣象學中的反聖嬰現象(La Niña，又譯拉尼娜現象)可能會讓紐約今年冬天提早報到，追逐溫暖氣候的雪鳥族將比往常更早向大都會 說再見；紐約州預計11月就有寒天和大量降雪 。

AccuWeather氣象學家加里拉 (Max Gawryla) 解釋，反聖嬰現象將對降雨/降雪量最大、溫度高於或低於平均值的地區產生重大影響；他說，反聖嬰現象的影響力也可能因下個月極地渦旋預期減弱而加劇。

根據氣象預報，為東太平洋帶來寒溫的大氣和海洋氣候現象本月又回來了，將直接影響紐約；氣象學家預測，依目前情況研判，今年冬天會提早到來。

氣象學家進一步說明，整個東北部的氣溫可能會比平均值低一些，出現這種情況的機會不小，所以，季節性暴風雪或冬季提早出現並非不可能。

AccuWeather預計今年紐約市 五個行政區降雪量將達32吋 ，比正常值多兩吋，不過，還是比去年中央公園出現的39吋累積雪量來得少。

資深氣象學家帕斯特洛克(Paul Pastelok )解釋，反聖嬰現象是太平洋赤道附近海水溫度低於平均時的現象，今年的情況比去年弱，但他預計東北部仍會寒冷，而且冬季可能提早到。

帕斯特洛克說，去年冬天，東北地區氣溫差不多在正常水準，但今年整個冬天可能平均較平均值低華氏1至3度。

根據預測，降雪和冷空氣將在聖誕節前紓緩，而後在新的一年再次回籠。

反聖嬰現象是一種氣候模式，每隔幾個月、乃至於每隔幾年就會發生一次；專家稱，這一次的反聖嬰現象應該是溫和的，不會異乎往常，儘管如此，反聖嬰現象以及與之對應的聖嬰現象(El Niño，東太平洋海水每隔幾年便異常升溫)都足以對北美天氣產生相當影響。