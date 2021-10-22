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最貴寒冬 紐約取暖費暴增4成

記者張心／紐約報導
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)
汽油價格連日上漲，紐約民眾開車出行的成本升高，恐將迎來一個最貴的冬天；圖為一名亞裔女子在皇后區白石鎮的一個加油站為汽車加油。(記者曹健╱攝影)

曼哈頓的汽油價格已漲破每加侖5元，其他地區的油價也都漲聲一片，加上煤氣價格也在大幅度上漲，民宅取暖費用也將大增，大紐約區居民將迎來一個「最貴的寒冬」。

美國汽車協會(AAA)日前表示，全國的汽油平均價格將會持續上漲；全國每加侖汽油的平均價格比去年同期增加了1.10元，紐約州的汽油價格也在升高，而且略高於全國水平。以紐約市皇后區為例，白石鎮的一個美孚(Mobile)加油站，21日三個等級的汽油價格分別為每加侖3.49元、3.69元和3.89元，遠遠高於去年同期的最低價格2.26元，而且仍在每日持續增長中。

今年冬季的取暖費用也將上漲，「全國燃油」表示，居民今年冬天的取暖帳單將比去年上漲43%；11月至明年3月的取暖費預計為714元，而去年同期是498元。

「全國燃油」表示，取暖費的提高是因為天然氣的價格升高，以及紐約州西部的冬季回歸正常，而去年則是暖冬，今年將有更多降雪。而汽油價格是根據汽油供應、生產需要和原油價格而波動的。

「疫情前後可以很明顯的感受到汽油價格的波動，2019年的時候加油一般每加侖2元多，現在家附近的加油站都漲到4元了。」家住威徹斯特(Westchester)郡的李醫生表示，正在和家人商量改乘公共交通出行，「因為每天要去曼哈頓上班，這樣開車來回的成本太高了，加上其他日用品也在通脹提價，若油價不降，未來很難支付起養車的生活。」

住在長島的張先生也有此打算，「身邊越來越多朋友改換電車，因為特斯拉充滿電一次只要6元，不用再提心汽油價格變動。」張先生回憶上世紀90年代初剛移民美國時，油價還不到1元，「那時候真是比可口可樂還便宜，印象中因為中東戰爭等國際事件，使汽油價格逐年攀升，但都沒有這次疫情帶來的變動如此劇烈。」張先生表示，如果通貨膨脹繼續惡化，油價再漲也是自然規律，自己只能改換其他交通方式。

除了不斷飆升的汽油價格之外，煤氣(天然氣)價格也在暴漲；美國能源資訊管理局(US Energy Information Administration)的統計顯示，全國煤氣均價也攀升至5.21元。

「我們社區的房子都是天然氣供暖，每家會自己燒氣過冬。記得去年只要每月200元就可以，但今年預計起碼要翻倍。」在長島擁有獨棟房屋的張先生感慨，「還沒經歷過這麼貴的冬天」。

油價 紐約州 美國

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