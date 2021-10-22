被指為白思豪隊友 亞當斯回敬史里華「小川普」

民主黨紐約市長候選人亞當斯(左)和共和黨候選人史里華(右)，在市長選舉辯論會上針鋒相對。(路透)

2021年紐約市 長競選首場辯論結束，民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)和共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)針鋒相對；史里華在辯論中利用部分民眾對現任市長白思豪(Bill de Blasio)的厭惡，試圖給亞當斯貼上白思豪的標籤，稱亞當斯是白思豪的「隊友」；亞當斯雖未當場反擊，但21日反唇相譏，稱史里華為「小川普 」、「小丑」。

在20日晚的辯論中，史里華稱亞當斯是白思豪的「隊友」、「夥伴」、「盟友」，亞當斯則表示史里華慣於說謊，表現滑稽，但他對史里華的挑戰基本未予置評。

由於紐約市民主黨選民為共和黨選民的七倍，輿論普遍認為亞當斯將在11月2日的普選中輕鬆擊敗史里華，成為市長。

「我不會將勝選看做理所當然，但我也會讓共和黨知道，我們不會再犯下讓川普當選總統這種錯誤。」亞當斯21日接受NY1電視台採訪時說，「因此我們也不會讓紐約市選出『小川普』。」

亞當斯說，史里華曾經假造綁架案，「這種人想成為紐約市長是不可接受的，我不會讓這種事發生；我們知道史里華是個小丑，但紐約市不是馬戲團；我不是說他不好笑，而是他很危險。」

不過，史里華曾表示，他從未投票支持川普，去年還表示他「討厭川普」。

他21日回應亞當斯說，「我覺得隨著選舉日的臨近，亞當斯對我的攻擊開始不擇手段；我不是什麼『小川普』，川普也沒有給我背書。」

史里華認為自己在辯論中表現不錯，碾壓了亞當斯；他還繼續抨擊亞當斯打壓私家車的交通政策主張。

亞當斯在辯論中表示支持堵車費計畫，並要修建更多單車道；史里華表示，他希望大型道路翻修工程在夜間進行，並主張拆除測速攝像頭。