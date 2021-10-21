市長候選人首辯 亞當斯、史里華疫苗政策分歧

2022年紐約市長普選第一次電視辯論20日舉行，民主黨候選人亞當斯(左)和共和黨候選人史里華(右)展開對決。(美聯社)

2022年紐約市 長普選第一次電視辯論20日晚舉行，民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)和共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)展開對決；二人均支持擴大資優班 項目(Gifted and Talented)，在公共安全問題上意見接近，但在強制接種疫苗問題上意見相左，亞當斯再提有計畫對公校推動強制接種令，史里華則反對；亞當斯表示，為促進小商業者恢復，上任第一件事將是免除所有罰款，精簡機構、擺脫官僚主義。

由於紐約市民主黨選民為共和黨選民的七倍左右，輿論普遍認為亞當斯基本可以鎖定市長一職，而史里華只是走過場；辯論開始，史里華的策略是試圖將亞當斯等同於市長白思豪(Bill de Blasio)，利用民眾對白思豪的不滿打擊亞當斯，同時還稱讚初選時的華裔市長參選人楊安澤，暗示是亞當斯將楊安澤趕出民主黨。

二人在教育問題上的政見分歧不大，均支持擴大資優班項目；亞當斯說，應該確保每個郵遞區號內都有資優班項目，但也表示需要評估現行考試制度，不認為四歲就應該參加資優班考試，強調如何改革應與家長溝通；二人還表示，應該增加學生的學習時間，史里華說，應該把學期延長至7月底；亞當斯則表示，除了延長學期，也可以增加每天的上課時間。

不過，二人在公校強制接種疫苗政策上分歧顯著；亞當斯重申，如果聯邦政府完全批准給五至11歲兒童接種疫苗，他將推動公校強制接種，但也強調必須跟家長充分溝通，還說對保留遠程課持開放態度；史里華則堅持共和黨的一貫觀點，反對強制接種。

對於公務員的強制接種政策，二人也持相反觀點；亞當斯支持白思豪剛剛推出的強制接種政策，但也表示使用不同方式推動，在事前做好溝通；史里華則抨擊市府辜負了警察等疫情期間的關鍵行業人員，稱疫情期間關鍵行業人員起到中流砥柱的作用，現在不應該強制他們接種。

有關經濟恢復，亞當斯表示，目前紐約市的營商環境對小商業者「很不友好」，不同部門繁文縟節太多、官僚主義嚴重；他表示，上任第一天將取消所有目前對小商業者罰款，並且精簡機構、改善營商環境，吸引更多科技企業落戶紐約市，將紐約市打造成科技中心。

颶風艾妲(Ida)上月造成紐約市13人死亡，不少是居住在非法改建地下室的人；亞當斯表示，紐約市對未來的極端天氣應該有應急預案，各部門應提前做好準備並通知民眾；對於非法地下室，亞當斯認為應該和樓宇局、消防局合作檢查，並撥發足夠款項，幫助民眾將地下室改建為合法住所。

兩人的第二場辯論將於10月26日晚7時舉行，屆時WABC將直播；提前投票將於10月23日至31日舉行，普選日為11月2日。