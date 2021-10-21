當心驗證疫苗有詐 盜個資竊財

紐約州消費者保護廳發布貼士，提醒民眾小心手機短信上有關驗證疫苗接種信息的詐騙行為。（州消費者保護廳提供）

纽约州消费者保护廳(Division of Consumer Protection)和州衛生廳日前發布貼士，提醒民眾小心手機短信上有關驗證疫苗 接種信息的詐騙 行為。

消費廳指出，詐騙者向潛在受害者發送虛假短信，裡面包括有關驗證新冠疫苗注射情況的驗證信息，一旦點擊短信內的鏈接，就會自動下載惡意軟體，個人信息將被盜。

紐約州 府和市府，以及很多公司都已經開始要求員工完成疫苗接種，與疫苗相關的詐騙也隨之而來；詐騙者會講自己裝扮成州衛生廳或市衛生局，向民眾發送短信，要求接收者收到短信後點擊鏈接填入信息以確認自己接種疫苗，但這種鏈接往往都是詐騙網站，一旦點開，就會被竊取密碼、銀行帳戶號碼和社安號，詐騙者只要獲得這些信息，就可以輕易進入受害者的電子郵箱、銀行帳戶等。

消費廳表示，每天都會有上千人收到這類信息，若收到類似短信一定要立刻刪除，不要做任何回覆。

消費廳還提醒民眾，民眾收到任何與確認個人信息相關的短信和電郵，都要小心，一定要確認發信者的合法身分後，再予回覆；如果短信或電郵內容中有任何語法錯誤、出現威脅口吻，或網址鏈接明顯與真實網址有出入，那麼該信息多為詐騙。

此外，民眾不要點擊任何來自不明發件人的郵件或短信內的鏈接，也不要在短信中發送任何個人信息，因為合法機構絕不會要求在短信中發送相關個人信息；當局也建議民眾盡量不在網路上分享敏感信息，這樣能降低自己成為詐騙對象的風險。

更多防止詐騙信息，可登錄網頁https://its.ny.gov/resources和https://on.ny.gov/3pnShiM查詢。