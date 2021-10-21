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市府員工強制打疫苗 沒有檢測選項…市警工會將提告

記者和釗宇／紐約報導
市警接種率僅有七成，兩個市警工會已明確表態將對接種令訴諸法庭。(美聯社)
市警接種率僅有七成，兩個市警工會已明確表態將對接種令訴諸法庭。(美聯社)

市長白思豪(Bill de Blasio)20日宣布，所有市府員工必須接種疫苗，沒有定期檢測選擇；未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止，新規將於11月1日生效；同時，從即日起至10月29日(新規生效前的最後一個工作日)，所有接種第一針疫苗的市府員工都能領取500元的獎勵；不過，兩個市警工會已明確表態將訴諸法庭；目前仍有4萬6000市府員工尚未接種，預計強制令將導致人手短缺。

強制接種令預計將影響超過16萬名尚未被強制接種令覆蓋的市府員工，目前已有71%的市府員工至少接種一針；市教育局和衛生局員工9月底已經執行強制接種，目前兩個部門的接種率已經達到96%和95%；本次頒布的新規將適用於所有市政員工，包括市警、消防局、清潔局等；不過，懲教局醫護相關崗位須立即執行，該局其他制服人員則推遲至12月1日執行。

白思豪表示，「我們需要通過接種疫苗拯救生命，我的目標是永久結束疫情；我們可以做到這一點，但必須加繼續推動接種。」

然而，多個市府部門的接種率依然較低，強制接種令可能導致人手短缺；數據顯示，市警的接種率為70%，消防局和清潔局人員的接種率只有60%左右，懲教局接種率只有51%；消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)表示，消防局仍有3500人左右尚未接種，清潔局長奈斯波利(Harry Nespoli)則表示該局有2700人未接種，若強制接種令生效，冬季鏟雪可能人手不足。

兩大市警工會已表示，要對強制接種令提起訴訟；紐約市警察工會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，「從白思豪政府缺乏準備的疫苗推廣工作開始時，我們就在為所有選擇接種的會員爭取疫苗，但同時也保護那些因健康原因不願接種的人的權利；現在市府要推動所有人強制接種，我們將訴諸法律，保護會員的權利。」

紐約市警探員工會(DEA)也表示將提訴，該工會主席迪迦科莫(Paul DiGiacomo)表示，「我們非常支持推動疫苗接種，而且我們工會已有近70%的接種率，但這必須基於自主選擇；我們工會將力爭確保所有人按照他們的意願接種，而非被強制，保護每位探員的權利使我們的首要任務。」

不過白思豪對接種令表示樂觀，稱接種令將推動大量人員接種，而且預計市府將贏得任何訴訟；「我不認為接種令會有法律問題，我已經和市府法律顧問商討多次，而且此前各級法院均對接種令表示支持。」

白思豪宣布，所有市府員工必須接種疫苗，新規將於11月1日生效。（市長辦公室提供）
白思豪宣布，所有市府員工必須接種疫苗，新規將於11月1日生效。（市長辦公室提供）

疫苗 白思豪 紐約市

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