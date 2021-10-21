要求警員戴口罩 乘客被趕出地鐵站

吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）

大都會運輸署(MTA)於上月規定，強制要求所有在市內搭乘地鐵、公車等公共交通工具的乘客必須戴口罩 ；近日在推特上有乘客拍到兩名未戴口罩的紐約市警員，將另一名要求他們戴上口罩的乘客暴力趕出車站；市長白思豪(Bill de Blasio)20日表示對該段影片「無法接受」，表示目前正在進行內部調查，「相信將受到紀律處分。」

MTA上月公布，表示若搭乘大眾交通工具不戴口罩，違者罰款50元，若遭MTA執法人員警告後仍拒絕配戴，將收到傳票，須出庭應訴，同時也要求捷運警局(MTAPD)和紐約市警(NYPD)嚴格執法、加強巡邏。

不過在推特上有用戶拍到，20日上午8時30分左右在曼哈頓8街的地鐵站 內，一名乘客看到兩名警察 不戴口罩，便要求他們遵守規定戴上口罩；該名乘客表示，警員一開始忽略他，於是他重覆說：「你知道不戴口罩是違法的嗎？」最後兩名警察拉扯著將他趕出地鐵站。

來自皇后區的27歲當事人吉爾伯特(Andy Gilbert)說，在警察動手之前，他們已經交談了幾分鐘，但是兩名警員始終裝作聽不懂他說的話；「我一直質問他們為什麼不戴口罩，結果警員說我，『你就是來搞破壞的』；他還說，『你要不是來撘地鐵的，請趕緊滾出去』。」

吉爾伯特被警察強行推出地鐵站。（取自目擊者推特視頻）

根據目擊者霍爾(Victoria Hall)拍下的視頻，一名男警員大力推搡著吉爾伯特，強行把他推出地鐵站，另一名女性警員則配合將站台緊急出口大門推開。

霍爾表示，她隨後也加入了吉爾伯特同警方展開理論，「一般這種情況我不想卷進去，但是那名警察實在是太咄咄逼人了，我覺得很煩。」

當男警員抓住吉爾伯特的衣領時，霍爾抓起手機開始拍攝，「我很生氣，警員只要說一句『對不起，謝謝提醒，我們也會戴口罩』這就可以了，沒想到還會發生肢體衝突。」

白思豪20日在例行記者會上表示，在看到影片之後他感到「不開心」且「無法接受」；「我們已經說過很多次了，如果要當執法人員，首先也得遵守法律。」

白思豪還說，他和市警總局長希爾(Dermot Shea)也有明確要求警員遵守口罩規定，針對影片中的兩名警員，白思豪則表示，目前相關單位正在進行內部調查，「我相信他們將會受到紀律處分，因為他們很明顯的未遵守規定戴口罩。」

即便MTA要求乘客和執法人員都需要戴口罩，但事實上至今仍有不少乘客看到警察未戴口罩，或是未將口罩戴好、適度遮住口鼻，遭到不小民怨。

根據MTA上月公布的數據，在加強執法的新規公布後，總共只有16人被罰、兩人被趕下車；而雖然警察未戴口罩情況常見，但警方則表示，目前沒有關於警察未戴口罩而開出罰單的任何數據統計，警察發言人20日則拒絕對該事件表示評論。