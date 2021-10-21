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8大道建遊民收容所計畫曝光 華社強烈反對

記者顏潔恩／紐約報導
市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)
市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)

市社會服務局(Department of Social Services)日前致信給布碌崙(布魯克林)華社民選官員，提到計畫在8大道華社興建一棟遊民收容所，華人社區人士強烈反對，指出收容所建在商業發達地段，遊民日間無所事事、遊走社區對市容影響不好，嚴重的話將摧毀8大道的經濟，將攜手社區商家，向市府抗爭到底。

當局在發給州眾議員白彼得(Peter Abbate)的信中提到，該建案是市長白思豪(Bill de Blasio)「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)的一部分，將在65街801號空地上建一棟容納121人的家庭收容所，由非營利機構Women In Need(WIN)管理；目前還未公布動土日期，但預計明年冬季便會營業。

65街801號空地閒置已久，位於8大道交65街的交通十字路口處，附近有飛龍超市購物商場、隔壁和馬路對面有多家華人酒樓，離當地華人最頻繁使用的埃里克森公園(Leif Ericson Park)幾步之遙；這令華社擔憂遊民的出現會擾亂秩序、影響生活品質，給8大道造成更多社會問題。

市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)
市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)

布祿崙華人協會會長麥保羅日前對建案展開調查，發現這個工地由私人集團擁有，合夥人當中有華裔，並在兩年前就和WIN簽下長期租約，看來市府蓄謀已久；他說現行法律允許市府在建收容所案中無需徵詢民意，但在明年之後法律更改，規定市府在定奪前需舉行至少一場公聽會，他因而懷疑市府會立即推行，爭取在今年動工。

儘管紀錄顯示，當局或WIN目前還未向市樓宇局(DOB)申請建樓許可證，但麥保羅預計申請程序不會被刁難，很快就能拿到准證；他也說，該收容所提供臨時住所，遊民家庭僅能過夜一晚、隔天早晨需離開直到傍晚才能再入住，這段期間很多人就只能在社區遊蕩，擔心會給社區造成安全隱患。

麥保羅表示，眼下的方法只有和當局及WIN取得聯繫，解釋8大道並非最適合建收容所的原因，建議另尋別處；華協會也將通知當地商家，引起他們對該計畫的關注，呼籲其他關心該議題的民眾主動加入、提供給意見，為維護家園的利益作努力，電話號碼是(718)-438-0008。

據悉，當局將會和負責該區域的貝瑞吉、戴克高地的布碌崙第十社區委員舉行里民會，介紹這項計畫，屆時將公布時間地點，歡迎民眾參與。

遊民收容所的所在地隔壁，就是一家華人酒樓。(記者顏潔恩/攝影)
遊民收容所的所在地隔壁，就是一家華人酒樓。(記者顏潔恩/攝影)

8大道 華人 布碌崙

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