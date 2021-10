8大道建遊民收容所計畫曝光 華社強烈反對

市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所。(記者顏潔恩/攝影)

市社會服務局(Department of Social Services)日前致信給布碌崙 (布魯克林)華社民選官員,提到計畫在8大道 華社興建一棟遊民收容所,華人 社區人士強烈反對,指出收容所建在商業發達地段,遊民日間無所事事、遊走社區對市容影響不好,嚴重的話將摧毀8大道的經濟,將攜手社區商家,向市府抗爭到底。

當局在發給州眾議員白彼得(Peter Abbate)的信中提到,該建案是市長白思豪(Bill de Blasio)「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)的一部分,將在65街801號空地上建一棟容納121人的家庭收容所,由非營利機構Women In Need(WIN)管理;目前還未公布動土日期,但預計明年冬季便會營業。

65街801號空地閒置已久,位於8大道交65街的交通十字路口處,附近有飛龍超市購物商場、隔壁和馬路對面有多家華人酒樓,離當地華人最頻繁使用的埃里克森公園(Leif Ericson Park)幾步之遙;這令華社擔憂遊民的出現會擾亂秩序、影響生活品質,給8大道造成更多社會問題。

布祿崙華人協會會長麥保羅日前對建案展開調查,發現這個工地由私人集團擁有,合夥人當中有華裔,並在兩年前就和WIN簽下長期租約,看來市府蓄謀已久;他說現行法律允許市府在建收容所案中無需徵詢民意,但在明年之後法律更改,規定市府在定奪前需舉行至少一場公聽會,他因而懷疑市府會立即推行,爭取在今年動工。

儘管紀錄顯示,當局或WIN目前還未向市樓宇局(DOB)申請建樓許可證,但麥保羅預計申請程序不會被刁難,很快就能拿到准證;他也說,該收容所提供臨時住所,遊民家庭僅能過夜一晚、隔天早晨需離開直到傍晚才能再入住,這段期間很多人就只能在社區遊蕩,擔心會給社區造成安全隱患。

麥保羅表示,眼下的方法只有和當局及WIN取得聯繫,解釋8大道並非最適合建收容所的原因,建議另尋別處;華協會也將通知當地商家,引起他們對該計畫的關注,呼籲其他關心該議題的民眾主動加入、提供給意見,為維護家園的利益作努力,電話號碼是(718)-438-0008。

據悉,當局將會和負責該區域的貝瑞吉、戴克高地的布碌崙第十社區委員舉行里民會,介紹這項計畫,屆時將公布時間地點,歡迎民眾參與。