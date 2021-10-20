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普選本周末開始提前投票 每個職位只能選一人

記者和釗宇／紐約報導
2021年紐約州普選11月2日到來，提前投票則將從10月23日(周六)開始。（記者和釗宇／攝影）
2021年紐約州普選11月2日到來，提前投票則將從10月23日(周六)開始。（記者和釗宇／攝影）

2021年紐約普選將在11月2日(周二)舉行，而提前投票則將從10月23日(周六)開始，民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)和共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)將爭奪市長大位，首場辯論也訂於20日(周三)晚舉辦；市選舉委員會提醒，普選不採用排序複選制，每個職位只能選一人。

除了市長之位，本次選舉還將決定紐約市主計長、各區區長、檢察官和大多數市議員席位的人選；根據市選舉委員會的規畫，目前網上申請不在籍選票已經截止，但11月1日之前選民仍可親自到選舉委員會申請不在籍選票。

提前投票將於10月23日至31日進行，選民可登錄網站https://findmypollsite.vote.nyc輸入地址，查看住址附近的提前投票站地址和運營時間；若民眾已經申請不在籍選票，也可以直接參加提前投票。

市選舉委員會表示，由於要進行一周時間，提前投票將給選民帶來更多投票時間上的靈活性，選民不必擠在選舉日來投票，不但能改善投票體驗，也能減輕投票站工人的壓力；去年普選的數據顯示，若選民此前有提前投票經歷，選民在參加普選提前投票的概率增加372%。

不過，值得注意的是，由於普選採用簡單多數制而非排序複選制，因此選民在每張選票上只能選擇一人，不能像黨內初選一樣選擇多人。

同時，市長候選人將參加兩場由市選舉財務委員會(Campaign Finance Board)主辦的辯論；第一場辯論將於20日晚7時至8時舉行，由WNBC轉播；第二場將於26日(周二)同一時間舉行，由WABC直播；由於紐約市民主黨占絕對多數，目前普遍預計亞當斯將以壓倒性優勢獲勝。

紐約州普選11月2日到來，提前投票將從本周六(23日)開始；圖為初選日的曼哈頓華...
紐約州普選11月2日到來，提前投票將從本周六(23日)開始；圖為初選日的曼哈頓華埠投票站。（記者和釗宇／攝影）

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