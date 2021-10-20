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公校確診病例遠低於全市

記者張晨／紐約報導
根據最新數據，紐約市公校開學五周以來，學生七天平均病毒檢測陽性率僅為0.25%，遠低於全市的2.43%；圖為曼哈頓華埠容閎小學的課堂。(Getty Images)
根據最新數據，紐約市公校開學五周以來，學生七天平均病毒檢測陽性率僅為0.25%，遠低於全市的2.43%；圖為曼哈頓華埠容閎小學的課堂。(Getty Images)

上個月紐約市約有100萬名公校學生重返學校課堂，但在高度傳染性的Delta變種病毒持續傳播之下，家長和教育工作者十分擔心；不過根據當局19日發布的數據，在過去五周，公校病例數一直保持在低點，學生七天平均檢測陽性率僅為0.25%，遠低於全市的2.43%；不過有專家認為，這可能和未對足夠多的學生進行病毒檢測有關。

市府表示，針對公校的安全防疫規定包括強制戴口罩、改善教室通風系統、對教職工進行疫苗接種以及每周對學生進行檢測。而相應的，這也得到了數據上的印證：全市32個學區均呈現了低陽性率，其中曼哈頓華裔學生聚集的第一學區，七天平均陽性率僅0.07%，是全市防疫最出色的學區之一。

然而，低感染率並未包括校內病毒檢測計畫外的檢測，雖然截至本月15日，校內檢測確定了不到400例學生病例，但自9月中學校重開以來，全市已在公校學生中確定了3900多例陽性患者。

專家表示，市府在校園中進行的檢測數量太少，無法在疫情爆發前獲得準確數據；目前僅是每周對10%未接種疫苗的學生進行隨機測試，這種檢測水平可以用來追蹤感染情況，但不足以將感染人數保持在較低水平。

根據市教育局公布的不包括特許學校學生的數據，該全市1600所公校中，約有300所的比例低於10%的檢測目標，約有55萬名學生被認為沒有接種疫苗，要么是因為還沒有資格接種，要么是因為未提交接種證明，這些學生中有大約20萬人、約36%，有資格參加檢測。

市府要求家長在孩子進行校內病毒檢測前提交同意表格，但許多家長並沒有這樣做；一些專家認為，學校應該讓家長選擇不參加檢測，而不是要求他們選擇參加檢測；已接種疫苗的學生和教職工不包括在檢測項目中，儘管專家認為，鑑於突破性感染的存在，所有人都應該被包括在內。

市府表示，針對所有教職工的強制疫苗規定已於10月初生效，且所有初高中生也都符合接種疫苗的條件，接下來就是等待聯邦食品藥物管理局確認年幼學童的疫苗，希望在接下來的幾周內，病例會進一步下降。

檢測 疫苗 公校

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